年度資助戲劇界佔最多 計劃資助獲批率39%

根據藝發局網頁，去年7月至今年6月的年度，音樂、舞蹈、視覺藝術、跨媒介等7個藝術界別的年度資助，每個界別各獲介乎約281萬至1612萬元，獲資助藝團介乎2至16個；各藝團獲批介乎30萬至200萬元，即平均每月2.5萬至16萬多元。

至於20個獲批「額外活動」資助的項目，獲批金額最多的是藝團「聲音掏腰包」推行的「藝術家支援計劃」，涉額48.6萬多元，該計劃為有意從事聲音與聆聽創作的藝術家定期資助。

藝發局現時另設「計劃資助」，予獲批「年度資助」以外的藝團及個人藝術工作者申請。如2023年7月至2024年1月期間，局方收到447份申請，175個計劃獲批，成功率39%，資助額介乎約1.4萬至69.4萬元，總額3050多萬元。

當中以「電影及媒體藝術」界獲批資助額最多，14個項目獲批共約400萬元，其中由微波有限公司舉辦的「微波國際新媒體藝術節」及香港國際電影節協會舉辦的「第四十九屆香港國際電影節：焦點影人」，各獲批約50萬元。