助小藝團 藝發局擬撥款額「七三比」 消息：「年度資助」七「計劃資助」三 局方：本周公布

明報記者 施晉宇

現時藝發局的「年度資助」為支援藝團或組織的運作及活動製作需要，設1年及3年資助期，同時可按個別項目需要，申請「額外活動」資助；其他藝團或個人藝術工作者則可按不同項目，申請「計劃資助」（見表）。本報向藝發局查詢調整方案，局方稱本周將公布有關詳情。

「現機制似利獲年度資助者」

消息人士表示，部分規模較小及剛起步的藝團，一開始未必申請到「年度資助」，加上部分藝術界別長期預留低於三成資助額予「計劃資助」的申請者，包括戲劇界，令獲批項目不多，形容現行機制看似只有利於獲批「年度資助」的藝團，因此擬要求各界別預留最少三成資助，分配予「計劃資助」申請者，期望提高新進藝團及個人的申請機會。

獲年度資助 擬准申計劃資助

消息稱，局方藝術支援委員會及大會已先後「拍板」，劃一「計劃資助」最少三成撥款的標準，各界別亦可因應情况，撥款更高比例予「計劃資助」；局方會每年檢討新方案，檢視是否達到效果或出現其他問題，不排除日後再調整。

此外，據悉藝發局擬取消「額外活動」資助，若獲批「年度資助」的藝團需就個別項目申請額外資助，日後可轉為申請「計劃資助」。至於獲批「年度資助」藝團會否有較大機會取得「計劃資助」，消息人士強調「不會」，期望業界大小規模的藝團能公平競爭。

「音樂劇作」藝術總監陳健迅表示，暫未知悉調整方案詳情，不便評論，但相信新方案有助業界「精益求精」，令更多有質素項目獲資助。該藝團最近連續兩年獲批「年度資助」，被問到會否擔心新方案令「年度資助」金額減少，他稱無論有否新方案，「從來都擔心資助額」，每年只能盡力申請，爭取最多資源。

憂無助中小藝團申請

戲劇界望公開審批準則

有戲劇界資深從業員稱，其所屬團體多年來申請「計劃資助」不果，引述職員指「資源不足下名額有限，故無法獲取資助」。她說，若新方案屬實，相信有利業界「健康發展」，但要視乎新方案下獲批項目是否更具質素才能判斷。不過，她認為若日後大中小型藝團需共同競爭「計劃資助」，擔心大型藝團資源較豐富，相關項目亦較具競爭力，結果未必增加到中小型藝團獲批資助的機會，故期望當局公開審批準則，令中小型藝團盡量配合及爭取。面對政府財赤，該從業員認為即使局方推出新調整方案，若政府整體減少對業界資源，亦將不利業界發展。