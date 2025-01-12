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57歲婦心衰竭入ICU 揭染腦膜炎雙球菌

【明報專訊】由飛沫傳播的侵入性腦膜炎雙球菌在新冠疫情時只有零星個案，疫後開始反彈。衛生防護中心昨日公布，一名過往健康良好的57歲女子上周二（7日）開始出現發高燒、咳嗽並有痰液，以及呼吸急促，翌日到律敦治醫院急症室求醫，之後因心臟衰竭送入深切治療部（ICU），驗血結果顯示她感染腦膜炎雙球菌，並已入血，臨牀診斷為腦膜炎雙球菌血症，情况嚴重。

個案疫後回升 經口鼻分泌物傳播

衛生防護中心數據顯示，侵入性腦膜炎雙球菌於2018及2019年均錄雙位數個案，分別為10宗及14宗，新冠疫情爆發後，個案大減到2020至2022年每年的0至2宗，但前年增至5宗，去年首11個月亦有5宗。中心呼籲市民採取措施預防感染，包括用梘液和清水洗手，打噴嚏或咳嗽應掩口鼻，避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人親密接觸等。

腦膜炎雙球菌感染主要經直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）傳播，當細菌入侵血液或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，可以致命，而侵入性腦膜炎雙球菌感染可引致心肌炎、眼內炎、關節炎或肺炎等，病人需盡快接受抗生素治療。

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