專家：兒童臉色轉藍反應呆滯應即求醫

葉柏強向本報表示，流感屬過濾性病毒，感染後倘身體無足夠免疫保護，同時受細菌感染的風險會增加。他解釋，染上流感後免疫系統已在對抗流感病毒，已動用身體免疫系統很多資源及能量，如同時再打「第二條戰線」，特別是由肺炎球菌（又稱肺炎鏈球菌）造成的肺炎，呼吸道及肺部很易過勞，甚至「打輸場仗」。

至於家長如何警惕，葉柏強稱不論是流感或部分可預防的細菌感染，如有疫苗應盡早安排子女接種。一旦染上流感，葉指一般輕微的情况只會引致上呼吸道感染，例如喉嚨痛、咳嗽、打乞嚏、流鼻水、頭痛等，另外流感病毒可引致腸胃炎，早期肚痛或是徵狀之一；但如小朋友出現較嚴重不適，應立即求醫，舉例若呼吸或說話困難，臉色轉藍甚至深黑色，可能反映肺功能變差或有缺氧情况。

他又表示，不論是流感或其引致的細菌感染，除可引起嚴重肺炎，亦可能影響腦部，尤其倘無疫苗保護，甲型流感引致的腦病變及腦炎可在數天內致命，如子女有高危徵狀包括反應呆滯、拒絕進食甚至抽搐，需立即就診。

醫局料新年後求診者續增

醫管局行政總裁高拔陞昨日在有線新聞《有理有得傾》表示，自聖誕假期起，急症室求診人次由每日約4000至5000，增至逾5000至6000，數目明顯上升，入住內科病房亦由每日900人增至逾1000人。他預計農曆新年及其後兩周的求診者亦會增加，將調配人手，加強中央協調病牀流轉、社區支援及外展隊服務等應對。