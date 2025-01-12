明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

專家：兒童臉色轉藍反應呆滯應即求醫

【明報專訊】衛生防護中心接報一名未接種流感疫苗的4歲男童同時感染流感及侵入性肺炎球菌，留醫兒童深切治療部。港大醫學院兒童及青少年科學系曹延洲基金教授葉柏強忠告家長，兒童患上流感一般只會引致上呼吸道感染，但如發現子女呼吸或講話困難、拒絕進食、臉色轉藍或深黑色，反應呆滯，甚至抽搐，要立即求醫。

葉柏強向本報表示，流感屬過濾性病毒，感染後倘身體無足夠免疫保護，同時受細菌感染的風險會增加。他解釋，染上流感後免疫系統已在對抗流感病毒，已動用身體免疫系統很多資源及能量，如同時再打「第二條戰線」，特別是由肺炎球菌（又稱肺炎鏈球菌）造成的肺炎，呼吸道及肺部很易過勞，甚至「打輸場仗」。

至於家長如何警惕，葉柏強稱不論是流感或部分可預防的細菌感染，如有疫苗應盡早安排子女接種。一旦染上流感，葉指一般輕微的情况只會引致上呼吸道感染，例如喉嚨痛、咳嗽、打乞嚏、流鼻水、頭痛等，另外流感病毒可引致腸胃炎，早期肚痛或是徵狀之一；但如小朋友出現較嚴重不適，應立即求醫，舉例若呼吸或說話困難，臉色轉藍甚至深黑色，可能反映肺功能變差或有缺氧情况。

他又表示，不論是流感或其引致的細菌感染，除可引起嚴重肺炎，亦可能影響腦部，尤其倘無疫苗保護，甲型流感引致的腦病變及腦炎可在數天內致命，如子女有高危徵狀包括反應呆滯、拒絕進食甚至抽搐，需立即就診。

醫局料新年後求診者續增

醫管局行政總裁高拔陞昨日在有線新聞《有理有得傾》表示，自聖誕假期起，急症室求診人次由每日約4000至5000，增至逾5000至6000，數目明顯上升，入住內科病房亦由每日900人增至逾1000人。他預計農曆新年及其後兩周的求診者亦會增加，將調配人手，加強中央協調病牀流轉、社區支援及外展隊服務等應對。

上 / 下一篇新聞