4歲童中流感、肺炎球菌入ICU 盧寵茂促學校安排打針

上周起發病 所讀幼園未參加外展

衛生防護中心調查顯示，男童就讀的幼稚園無參加季節性流感疫苗學校外展計劃，最近沒爆發呼吸道感染。中心表示，男童一向健康良好，前日接獲通報稱他上周起發高燒、咳嗽和肚痛，本月5日到私家醫院普通科門診求診，兩日後再向另一私家醫生求醫，同日入住嘉諾撒醫院。男童上周三（8日）被轉送瑪麗醫院兒童深切治療部，仍在留醫，情况嚴重。其血液及鼻咽採樣樣本分別對肺炎球菌及甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。

盧寵茂昨在商台《政經星期六》表示，長者及兒童均是感染流感的高危群組，去年有35名兒童因重症入院，其中6人死亡，因此今年加強推動到校接種疫苗，並提供打針或噴鼻式選項，但遺憾在衛生署人員不斷催促下，仍有學校不接受外展安排。

公開學校名單惹議 盧：家長有知情權

對於當局公開168間「拒絕安排」到校接種的學校名單，盧稱理解每間學校有其背景、有不同客觀原因，但「家長有知情權」，當知道學校沒安排到校接種，就應盡早自行為子女安排。至於公開名單做法被質疑，盧指醫療與教育工作者「目標應該是一致，不應有任何矛盾」，要保護學生免受流感侵襲。

侵入性肺炎球菌病屬須呈報傳染病，去年首11個月衛生署錄得95宗病例，是新冠疫情後新高；疫情前的2019年錄189宗，2020至2022年每年介乎25至47宗，前年則錄94宗。同時感染流感及肺炎球菌，可致重症風險（見另稿）。

醫療界立法會議員林哲玄昨說：「我明白學校要追趕課程，但幼稚園和小學，功課應該那麼趕嗎？對孩子好嗎？犧牲為同學安排接種流感恐怕是分數重於一切的完美演繹。」他認為公開不公開名字可以討論，問題焦點在於香港已踏入流感季，每年流感死亡人數少則以十計，多則過百，且住院以小孩為主，死亡以長者為主；小孩與長者一般關係密切，小孩把病毒傳染長者十分普遍。他又說，外展計劃廣受家長歡迎，能大大提升兒童接種率，無論是為了兒童健康還是公共衛生都非常值得，也是小朋友身體力行的健康教育。