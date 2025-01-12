網傳協盛「結業信」 勞處：已提妥善處理員工補償

本報昨亦曾以電郵方式，向協盛建築查詢該信件是否由集團向員工發出、多少員工接獲信件、集團是否將結束業務等，截稿前未有回覆。

協盛未回覆 總工會未收員工求助

協盛建築上月底傳出部分員工遭遣散，可能過渡至新創建旗下「協興建築」。昨日部分社交媒體流傳一封協盛建築致員工信件，提到公司將結束業務，2025年2月1日起將終止員工僱傭合約，員工最後受僱日期為1月31日，享有的員工福利計算至最後受僱日，公司將給予一個月代通知金或通知期，提醒員工交回職員證及其他公司財物。

勞工處回覆查詢時稱知悉信件流傳一事，並表示倘有關機構的僱員對僱傭權益有疑問，可聯絡勞工處勞資關係科各分區辦事處，該科提供諮詢及調停服務，協助僱員了解僱傭權益及解決僱傭爭議。

建造業總工會理事長周思傑回應查詢稱，暫未收到協盛員工求助，但曾跟協盛內部人員溝通，相信公司確實面臨結業。他估計協盛倘結業或與工程量銳減有關，但認為協盛屬業界大公司，相信會依足勞工法例遣散員工。