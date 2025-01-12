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巡邏驗太空油 警最快月內用試紙 社工：個案小至11歲 吸食煙彈「一日四五顆」

【明報專訊】成為青少年新興毒品的「太空油」，由於藏於電子煙彈吸食，難以執法，據悉警方已採購快速檢測試紙，正訓練前線警員，冀最快本月內使用試紙即場檢測可疑個案的依托咪酯成分，政府並計劃透過禁止電子煙使用以遏制新毒品浪潮，最快今年第一季提交禁用電子煙及加熱煙的立法草案。有社工指太空油吸食正走向低齡化及高劑量化，多見了只有11、12歲的個案，吸食量由以往每日一個煙彈增至每日四五個，料警方引入試紙可增強阻嚇。

明報記者 方寧 施晉宇

禁電子煙草案最快本季交

香港青年協會青年違法防治中心督導主任梁兆騏表示，「太空油」裝於電子煙煙彈內，現時有些青少年吸食者有恃無恐，認為警方無法即場驗出煙彈成分，吸食過程中在街頭見到警察亦不害怕，預料試紙推出後可增強巡邏執法效果。他亦相信試紙推出會引起社會注意，令青少年不敢嘗試「太空油」，減少新吸食者。

梁兆騏表示，青少年吸食「太空油」的數量漸增，劑量增大，所致症狀亦愈加嚴重。早前他接手的個案多數每日吸一顆煙彈，而當前不少個案一日吸四五顆，部分青少年更出現藥物成癮症狀，會「手震」，甚至有人因過量吸食導致俗稱「斷片」的併發症狀，醒來後又繼續吸。

他又稱因為太空油價格低廉又方便分享，吸食者出現低齡化趨勢，在部分11、12歲少年之間已成為「社交毒品」，上月青協青年違法防治中心已接獲10宗以上吸食個案，當中不乏11至12歲少年，均是在朋輩推廣後嘗試吸食。適逢聖誕及新年，梁兆騏預料節慶期間青少年吸食太空油數量亦有增加，稱曾在假日於觀塘海濱看到青少年群聚，疑似公然吸食太空油，有人吸食後在地上「躝」。

警務處毒品調查科署理高級警司梁賀銘於昨日播放的無綫《新聞透視》表示，警方已採購一批「依托咪酯」快速檢測試紙供警員使用，若巡邏時懷疑有人吸食太空油，可即場用試紙檢測出依托咪酯成分，亦會訓練提升警員認識，以便對濫用後的行為反應作出專業判斷。

海關：針對空運堵截 傳統毒販製新毒

海關關長陳子達昨於商台《政經星期六》稱，太空油興起快速，原材料較多由印度進口，當局會針對貨運尤其空運堵截，去年全年共偵破19宗有關案件，檢獲23.5公斤依托咪酯，可製成約7萬粒煙彈。陳又稱發現有傳統毒販亦加入製作太空油行列，曾在掃蕩中從可卡因販售人處搜出太空油製作工具及1000克依托咪酯。

保安局早前表示目標於今年上半年完成將依托咪酯列為危險藥物（即毒品），屆時非法管有或吸食、吸服、服食、注射含有依托咪酯的太空油，最高監禁7年及罰款100萬元；販運或非法進口該等物質，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。

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