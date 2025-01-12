退役護士不言休 針灸助貧苦紓痛

【明報專訊】「Jep Mai（痛嗎）」是霍熾成唯一會說的泰語，但愛和仁心能跨越語言——他每年會到泰國農村，為村民針灸紓緩痛楚。他曾遇到一名截肢婦人，試遍藥方仍無法止痛，於是為她針灸，最終痛楚消失。回到香港，年屆七旬的他每周為無家者及基層提供針灸、推拿服務，踐行廿多年前學針灸助人的初衷，「人道精神是不吝嗇自己的才能、時間和金錢，服務社群。」
每年赴泰農村施針 已歷十載
退休護士霍熾成廿多年前透過電視節目認識針灸，其後穿梭內地及香港完成中醫針灸課程。2004年起，他每周到基督教關懷無家者協會提供針灸、推拿、拔罐等療程，而他與協會結緣，始於曾為協會前總監的中風母親針灸，效果很好，自始成為協會義工。
霍熾成的服務對象主要是無家者、單親家庭等基層，他說不少人因長期操勞而患各種痛症，「好多小小毛病 」，但因擔心失去工作、社會歧視、自卑感等，經常捱痛而不求醫。霍熾成希望能在患者痛症尚淺時盡早處理，避免惡化。
嘆基層憂丟飯碗 捱痛不求醫
香港之外，霍熾成自10年前起，每年隨教會到泰國村落提供針灸中醫服務。即使不諳泰語，他每次治療都會透過翻譯與病人聊天，「傾生活，要關注病人，增加對方的信心」。他曾為一名截肢婦人治療，病人右腿截肢，飽受痛楚折磨，打針吃藥都沒用，「很淒涼，不讓別人碰她」，需一步步增加她的信心，令她願意接受治療，終消除痛楚。
霍退休近10年，即將71歲的他笑言近年自己更注重健康，感恩身體仍算硬朗，仍能服務患者，今年更準備第二年參加渣馬慈善跑，挑戰10公里賽。