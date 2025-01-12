年年遠赴非洲人道服務 護士視馬達加斯加為鄉

明報記者 楊晨

紅會人道年獎 9人獲表揚

紅十字會昨舉行「香港人道年獎2024」頒獎禮，選出7名香港人道年獎及兩名香港人道新力量得獎者。除了麥寶晶，人道年獎得獎者包括退休護士霍熾成（見另稿）、資深急症室護士陳志強、健康教育慈善團體Be Priceless創辦人梁子杏、本港首名視障心理治療師黃明慧、香港乳癌基金會創辦人張淑儀、護士兼助產士李芷殷。香港人道新力量得獎者分別是理大應用社會科學系講師彭梽樃、免疫及過敏病科醫生李曦。

麥寶晶是公立醫院深切治療部資深護士，2010年曾短暫調派至兒童病房，經同事介紹認識慈善機構「天鄰基金會」，自此開始參與海外人道工作。她說，一次到河南安陽提供醫療服務，成為她人道救援道路的轉捩點，當地有許多先天畸形的小朋友，有的手臂蜷曲，日常生活受限，卻缺乏醫療支援。自此，她主要在內地為殘障兒童做骨科矯正及唇裂顎術後護理。

10年前，麥寶晶首往馬達加斯加服務，受當地的赤貧觸動，逐漸將服務重心轉移到當地，幾乎每年前往一次，主要為骨科和燒傷病人提供手術及護理。她說，身處醫療先進的香港，很難想像當地的匱乏程度。她提及有被熱油燙傷的兒童因未有及時求醫，手腳皮膚黏連，基本不能活動。

燒傷女孩受盡歧視 擁抱化解恐懼

麥寶晶和醫護團隊自3年前起，在馬達加斯加照顧一名臉和手燒傷的小女孩。麥說，女孩今年7歲，自小受盡歧視，父母甚至不讓她上學，因此她對人有恐懼，最初非常排斥醫護團隊，但麥和女孩逐漸建立深厚關係，女孩終放下防備，現時團隊每次到訪，女孩都會到村口迎接，「每次見面都會擁抱，而攬住她的那一刻，已經可以連繫到心與心」。除醫療服務外，麥亦與當地教會聯絡，為女孩一家提供經濟支援。

10年來，麥寶晶及團隊在馬達加斯加服務共逾600人次，她形容那裏是「另一個屋企」，對她而言，看到受助兒童能「重新張開隻手，寫番字」，就是最珍貴的禮物。她計劃今年5月再前往馬達加斯加，為時兩周。她說身為公院護士，請假不容易，但她的同事和上司都非常支持她，會盡量協調放假安排。

嘆赤貧之地「病咗就死」 盼予活着希望

人道精神之於麥寶晶，是「對每一個生命的尊重與關愛，無私地援助和關懷有需要的人」。她說，香港有全面醫療系統，但在馬達加斯加這樣赤貧之地，人們因習慣了沒錢看醫生，對生命的逝去有不同看法，覺得「病咗就死咯」，但她認為，每一個生命都應該有被醫治和活下去的機會，因此希望透過人道工作，為更多生命帶來改變。

（人道年獎）