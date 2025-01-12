偽裝融雪鹽寄艙 機場檢值570萬K仔

29歲男被捕 荷蘭提貨偷運返港

海關毒品調查科機場調查課調查主任梁學彬表示，一名男子從捷克經阿聯酋於前日抵港，關員檢查其寄艙行李時，發現有兩大包融雪鹽，因融雪鹽在本港並非常用物品，引起懷疑。經徹底檢查，合共檢獲12公斤氯胺酮，遂以涉嫌販毒將該男子拘捕。被捕29歲本地男子，報稱為自由工作者。據悉，該男子本月2日離港往捷克，其後乘火車往荷蘭海牙提取毒品，再將毒品偷運回港，毒品氯胺酮外觀與融雪鹽相似，其使用的包裝袋顯示重量為12.5公斤，但藏有毒品重量約6公斤，亦增加懷疑。

另外，海關毒品調查科前日進行反毒品行動，在荃灣截查一名可疑男子，在其手持環保袋檢獲5公斤真空包裝大麻花，即以涉嫌販毒將他拘捕。關員其後將他押至附近一工廈單位搜查，在LED平板燈的內槽暗格再檢獲同樣包裝的7公斤大麻花，行動中檢獲毒品總市值約320萬元。涉販運危險藥物被捕的32歲男子，報稱倉務員，案件仍在調查，不排除稍後有更多人被捕。用作收藏毒品的平板燈內槽有一定空間，相信毒犯等待機會一批一批取出銷售，檢獲大麻花的來源及流向仍有待深入調查。