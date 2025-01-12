科技發展種新田 黃金花海散舊地 信芯園園主望早悉何時收地 盼沙頭角重現向日葵田

明報記者 顏筱微

非業主 政府部門無通知

信芯園農莊位處新田小磡村，在新田科技城發展計劃（第二期）範圍，工程按計劃應在明年展開，但信哥稱至今未知明確收地時間。他憶述政府人員去年初曾到農莊寫上編號標示清拆土地，惟其後就沒音信。信哥說農莊所佔用近30萬呎土地涉及數十名業主，當中包括地產發展商、個人擁有者、祖堂等。他說政府部門不會接觸非業主，而業主亦不會主動聯絡他，因而一直有被蒙在鼓裏之感，他憤然稱「我們沒有權利知道（收地時間）」。信哥稱需知悉實際搬遷時間才能計劃再覓地、遣散員工，以及安置場內數十隻貓狗。他透露現已訂購明年花種，最擔心若屆時被收地，勢將浪費價值十數萬元的花種。

盼得政府賠償償還債務

談到金錢，信哥稱農莊現為負債狀態，近年每年虧蝕約數十萬元，現靠約30萬元農業持續發展基金、友人資助及私人積蓄維持運作。面對沉重經濟負擔，信哥說「不知道要捱多少年才可以甩債」，希望利用約百萬元的政府賠償金償還債務，又樂觀自勉「我更加要努力，希望還錢畀人，有剩餘資金就再覓地」。不過，再建農莊亦非易事。信哥現考慮到如沙頭角般人煙較少的地方重建農莊，現實卻是，單是開井尋水、修整道路等項目已需約數百萬元，新覓土地亦需連貫以方便耕作，「我們（信芯園）也不是一朝半夕建成，是用了半個世紀」。

信哥務農逾50年，一直親力親為打理花田。疫情時跌倒撕裂韌帶，從此無法再蹲下整理雜草，亦無法「跳」到農田負責粗重農務，但他肯定說「我退而不休」，笑稱「我當然想繼續耕作，要自力更生」。回望半生心血，信哥豁達稱贊成科技城新發展，盼望造福下一代。

青年拍片記錄 「我好鍾意呢個地方」

今年初，信哥就開放信芯園，為3名初相識的年輕人Milky、Kayden和Judy提供攝影展覽場地。為記錄因開發而即將消失的自然環境及生物，3人自去年10月在新田實地考察、拍攝及訪談，近日在農莊展出成品。大學生Judy說，在考察過程中重新認識新田這個地方，曾遇有街坊熱情送禮，深覺區內有滿滿人情味，對新田感到不捨，「我們無法再興建一個新田……我真係好鍾意呢個地方」。