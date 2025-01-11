與友爭執揮拳致命 六旬漢認誤殺囚4年

被告彭玉庭（案發時61歲）承認案情指，2022年6月25日被告與其女友、事主馮志強（案發時63歲）及另外4名友人到天水圍俊宏軒商場某餐廳內吃慶生宴，席間一對本屬情侶的友人爭拗，被告及事主加入爭拗，各為其中一方抱不平。爭拗延續至晚宴後，事主在商場外將該對情侶中的男方推跌在地，被告遂與事主面對面爭執，被告揮左右拳打中事主臉部，事主倒下時頭部著地。

30年前有誤殺前科

事主躺在地上，頭部出血，被告、其女友及其餘友人紛紛離開現場，由路人報警求助。警方及救護員到場後發現事主不省人事。事主被送往屯門醫院搶救，進入深切治療部，其間出現中風及腦損壞至失去腦幹反射，3天後宣告不治。法醫報告指出，事主出現腦出血等症狀可能源於其頭部撞擊硬物，其直接死因是「腦部傷害伴隨肺炎」。

警方同月27日拘捕被告，他警誡下稱「我一時衝動先打四眼仔（事主花名），我無諗過事件會咁嚴重」。被告在錄影會面披露更多情節，包括他與事主僅相識約一個月、事主將男友人推跌在地後，獲知被告支持男友人，便用粗口斥罵被告，被告出於憤怒才施襲，以及被告對事主之死表示難過，強調自己無意殺害對方。

官：連揮兩拳未救援須加刑

法官黎婉姫判刑表示，本案是因出拳而有人斃命的典型個案，考慮被告向事主揮打兩拳，以及沒有向事主施以援手，均屬加刑因素。黎官又指被告過往有5次案底，曾於1985年因誤殺及搶劫罪被判囚10年，1994年出獄後一直奉公守法約30年，故不因其案底加刑，考慮被告認罪及有悔意，判囚4年。

【案件編號：HCCC 173/25】