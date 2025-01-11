邀巴塞來港 稱伙伴已交申請 宏美拒透露身分辦活動往績

宏美行政總裁黃浩霆稱並非以宏美名義向足總申請，稱因保密協議而未能透露合作伙伴的身分，形容對方在舉辦活動上「可令香港很放心」。黃昨日接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時，數度拒絕透露合作伙伴的身分詳情，僅強調合作伙伴「一定有（向足總）申請到」，又稱合作伙伴與宏美「多多少少有啲股份轉讓」。

稱伙伴曾邀意甲球隊訪滬

對於宏美舉辦體育活動的往績，黃浩霆稱其合作伙伴一年多前曾與一支意大利甲組聯賽球隊合作，在上海舉行一場有4000餘人參加的活動，但拒絕透露球隊名稱及是否屬一場足球比賽，稱活動內容「真的不能講」。

黃浩霆稱，前晚曾與啟德體育園經電郵溝通，質疑園區的回覆「文不對題」，認為雙方仍未「冰釋前嫌」。他稱若無法在啟德上演賽事，或會移師香港大球場舉行，若最終未能覓得比賽場地，亦可舉行非比賽形式的活動。