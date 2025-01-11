邀巴塞來港 稱伙伴已交申請 宏美拒透露身分辦活動往績

【明報專訊】本地公司宏美廣告娛樂集團稱可促成西甲班霸巴塞隆拿今夏到啟德體育園參與表演賽，稱園方拒絕租場，體育園則稱未收到對方文件。宏美又稱上月曾與中國香港足球總會溝通，而其合作伙伴已向足總提交申請表格，惟足總昨回覆本報稱，沒有就該賽事收到來自宏美的任何資料、紀錄。宏美一方拒絕透露合作伙伴的身分及詳情，同時拒絕進一步交代舉辦體育活動的往績詳情。
宏美行政總裁黃浩霆稱並非以宏美名義向足總申請，稱因保密協議而未能透露合作伙伴的身分，形容對方在舉辦活動上「可令香港很放心」。黃昨日接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時，數度拒絕透露合作伙伴的身分詳情，僅強調合作伙伴「一定有（向足總）申請到」，又稱合作伙伴與宏美「多多少少有啲股份轉讓」。
稱伙伴曾邀意甲球隊訪滬
對於宏美舉辦體育活動的往績，黃浩霆稱其合作伙伴一年多前曾與一支意大利甲組聯賽球隊合作，在上海舉行一場有4000餘人參加的活動，但拒絕透露球隊名稱及是否屬一場足球比賽，稱活動內容「真的不能講」。
黃浩霆稱，前晚曾與啟德體育園經電郵溝通，質疑園區的回覆「文不對題」，認為雙方仍未「冰釋前嫌」。他稱若無法在啟德上演賽事，或會移師香港大球場舉行，若最終未能覓得比賽場地，亦可舉行非比賽形式的活動。