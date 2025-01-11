覆核新田環評 謝世傑申法援被拒

【明報專訊】守護大嶼聯盟召集人兼社工謝世傑早前入稟司法覆核，挑戰環保署有條件批准新田科技城環評報告，法官下令法援署昨日交代是否批出法援。謝世傑昨向本報表示法援申請被拒，法援署質疑其訴訟理由，亦要求披露財務狀况等。法援署回覆查詢稱，基於謝世傑未能通過「經濟審查」及「案情審查」，已拒絕其法援申請。
高院法官高浩文早前下令，若法援署本周五未有決定，須去信各方解釋原因。謝世傑透露本周四收到法援署通知，需要進一步了解情况，再考慮是否上訴。法援署確認本周四拒絕謝的申請。
法援署：未通過經濟案情審查
法官去年已批出司法覆核許可，受理謝的司法覆核。司法機構網頁昨日仍顯示5天審期，將於6月9日開審。早前聆訊中，法援署助理首席法律援助律師何慧嫺透露有「第三方」質疑謝的經濟狀况，需時審視申請。
據香港大學法律與科技研究中心的「社區法網」，民事訴訟法援申請人須通過經濟審查；要通過「普通法律援助計劃」的經濟審查，申請人財務資源不能超過42萬元。此外，申請人要通過案情審查，令法律援助署長信納他有充分理據訴訟或抗辯，才可獲得法援。
謝世傑本月3日涉嫌詐騙社署長者生活津貼及房屋署公屋租住相關申請被捕。據悉，謝申請長津及公屋時涉虛假陳述，隱瞞真正收入並虛報入息低於入息上限。