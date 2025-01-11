邵家臻不敵胃癌離世 親友發文悼念 張超雄痛失「最佳拍檔」 融樂會社聯憶社福貢獻

終年55 妻：艱辛仍堅持不懈

邵家臻妻子Kelly昨於社交平台表示，邵因胃癌手術後出現併發症，於今晨零時41分在親友的陪伴下逝世。她指邵病榻上經歷艱辛，但堅持不懈，保持內心平安，而安息禮拜安排將稍後通知。邵去年11月於社交平台公布患胃癌，接受手術切掉三分之二胃部，體重大跌，其後出現自主神經信號紊亂及患上胃輕癱。邵本月6日曾稱於醫院難以入眠，並在本月7日稱開始接受紓緩治療。

曾因佔中入獄

組織「石牆花」關注囚權

邵1969年生於基層家庭，1989年入讀浸大社工系，畢業後投身社福界，從事青年工作，2004年修讀博士，並於浸大任講師。2012年，他表態支持反國教運動，翌年發起社工復興運動，同年宣布參與佔中行動。2016年，邵當選立法會社福界議員；2019年因佔中被控「煽惑他人作出公眾妨擾」等罪，判囚8個月，未能競逐連任，其浸大教席亦不獲續約。邵出獄後關注囚權，2020年底成立關注囚權的組織「石牆花」，至翌年9月遭保安局長鄧炳強不點名批評壟斷送入監獄的物品，組織其後解散。

香港社會服務聯會發稿悼念，稱邵任社福界議員時與業界緊密合作，2016至2021年出任社聯執委也積極參與社協工作，對其辭世深感哀痛，感謝對方多年來對社會服務及社協發展的支持及貢獻。

邵不少朋友在社交媒體發文悼念，張超雄稱邵是他於社福界、社會運動中的最佳拍檔，兩人以往處理過很多共同議題，包括囚權、退保、貧窮等；並相信紀念對方的最佳方式，是繼續踐行其代表的價值。

張：踐行邵價值 最佳記念方式

與邵自1994年相識的王惠芬稱，邵在爭取民主路上從不缺席，有承擔，關懷弱勢，對人權和公義執著；又稱知道對方身體有病，但一直積極生活，相信不少朋友與她一樣，會好好記住邵對香港的愛和付出。民主黨主席羅健熙說，總記得邵的親切、友善和關顧，向他致謝及道別。

前民陣召集人、社民連成員陳皓桓稱，以往與邵有不同想法和意見，但肯定對方在民主運動、囚權上付出很多，又指「石牆花」運作日子雖短，卻幫助很多人。社民連前主席吳文遠說，多虧邵成立「石牆花」，令現時有較具系統的在囚支援服務。