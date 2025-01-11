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港聞二

駐JCCAC十七年 攝影團體光影作坊遭拒續約

【明報專訊】成立17年、推動本地攝影文化的團體「光影作坊」昨於社交平台表示，作為賽馬會創意藝術中心（JCCAC）開放以來首批租戶，現時租用的單位被業主通知不會續約，須於今年7月1日遷出。光影作坊稱17年來一直以JCCAC為基地，形容消息突如其來，感到無奈，但會積極面對，希望各方協助尋找展覽場地、圖書館和黑房空間。

中大文化及宗教研究系兼任副教授何慶基是光影作坊顧問，亦是資深策展人，他稱光影作坊於香港攝影界甚為重要，過去舉辦的本地及海外活動，對推動創意、發展文化旅遊方面的貢獻不容忽視。他又說，光影作坊若要租用其他地方，開支會較大。

學者：貢獻不容忽視 藝發局有責支持

何慶基認為光影作坊在JCCAC建立的空間受歡迎、有相當成績，藝發局有責任支持其繼續生存，期望局方可協助租用其他單位或提供租金津貼，以支持文化藝術。

光影作坊於2007年由4名資深攝影師陳偉民、陳廣源、謝明莊及孫樹坤共同創辦，目前是藝發局資助藝團，成立17年來均於JCCAC租用單位，屬該中心首批租戶，有展覽廳、黑房、圖書館和書店等設施，過往定期舉辦攝影展覽、講座、課程和各種交流活動，推廣香港攝影文化，2023年世界新聞攝影展覽重返香港，光影作坊是香港主辦單位。

相關字詞﹕講座 課程 攝影展覽 攝影 藝發局 賽馬會創意藝術中心 光影作坊

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