駐JCCAC十七年 攝影團體光影作坊遭拒續約

中大文化及宗教研究系兼任副教授何慶基是光影作坊顧問，亦是資深策展人，他稱光影作坊於香港攝影界甚為重要，過去舉辦的本地及海外活動，對推動創意、發展文化旅遊方面的貢獻不容忽視。他又說，光影作坊若要租用其他地方，開支會較大。

學者：貢獻不容忽視 藝發局有責支持

何慶基認為光影作坊在JCCAC建立的空間受歡迎、有相當成績，藝發局有責任支持其繼續生存，期望局方可協助租用其他單位或提供租金津貼，以支持文化藝術。

光影作坊於2007年由4名資深攝影師陳偉民、陳廣源、謝明莊及孫樹坤共同創辦，目前是藝發局資助藝團，成立17年來均於JCCAC租用單位，屬該中心首批租戶，有展覽廳、黑房、圖書館和書店等設施，過往定期舉辦攝影展覽、講座、課程和各種交流活動，推廣香港攝影文化，2023年世界新聞攝影展覽重返香港，光影作坊是香港主辦單位。