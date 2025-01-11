拒外展打流感針百校曝光 朱國強指衛署負面標籤

衛署：提醒家長帶子女接種

「拒絕安排」名單涵蓋幼稚園、小學及中學，包括耀中5間學校、維多利亞教育機構轄下10間幼稚園，5間英基幼稚園。名單亦包括一些傳統名校，例如拔萃女書院、聖保羅男女中學。

維多利亞教育機構回覆本報稱，一直願意配合政府的傳染病預防措施，因此已向全體家長發通告，再提醒及鼓勵家長為未接種流感疫苗的學生盡快安排接種；英基回覆表示，部分屬校評估自身情况後決定以其他方法安排接種，而英基一直有支持政府的流感疫苗接種計劃，本學年已有千名學生、逾百員工與家屬接種。至於耀中，衛生署表示昨日下午剛收到「拒絕安排」外展接種名單上的5間學校，報名安排疫苗活動。

前日公布 耀中5校昨報名

對於當局上載拒絕參與外展接種的學校名單，朱國強表示，公開名單前，中心曾聯絡相關學校了解，確認他們的個別情况，同時曾聯絡教育局協助，但過程中似乎無告知學校當局日後會公開「拒絕安排」名單。他認為當局做法旨在減輕兒童的流感重症與死亡風險，雖可理解，但有改善之處，建議政府事前告知，並在強制參與接種時加強局與局之間的協調等。

衛生防護中心傳染病處主任歐家榮昨日出席電台節目表示，已向全港所有學校發信提醒應在流感季節採取額外措施。歐家榮說，上星期的流感指標，包括收集到的呼吸道樣本對流感呈陽性的百分比，以及公立醫院因流感而入院數字已超越基線水平，成人嚴重個案有上升趨勢。

今年參與學校新高

被問到有學校拒絕安排到校接種，歐家榮稱，今年在流感季節前聯同全港學校做了很多工夫，包括推動流感疫苗外展接種，相關安排對提升學童接種率有幫助，今年參與的學校數量是破紀錄新高，有逾九成幼稚園參與，小學參與率約96%、中學約93%。衛生署向本報表示，據中心了解，部分學校未有外展接種原因包括未能配合行政安排、設施和人手不足、家長自行選擇由家庭醫生接種等。

署方又稱，研究顯示兒童接種流感疫苗可減少重症，並降低學校缺課率，過去數據亦反映，有安排接種活動的學校較少機率爆發流感；署方強烈呼籲仍未提供確定接種日期的學校，盡快於未來兩周安排接種。