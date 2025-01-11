明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

拒外展打流感針百校曝光 朱國強指衛署負面標籤

【明報專訊】衛生防護中心周四（9日）宣布本港進入流感季節，同日在網站上載名單，詳列168間學校「拒絕安排」到校接種流感疫苗，以及13間早前同意安排但未確定接種日子的學校名稱。教育界立法會議員朱國強昨日回應事件稱，不參加外展疫苗接種服務的學校相信各有原因，不應因未能參與被「負面標籤」，認為做法有可改善之處。衛生署回覆本報解釋，上載名單旨在提醒相關家長，盡快帶子女到參與「疫苗資助計劃」的私家診所接種疫苗。

衛署：提醒家長帶子女接種

「拒絕安排」名單涵蓋幼稚園、小學及中學，包括耀中5間學校、維多利亞教育機構轄下10間幼稚園，5間英基幼稚園。名單亦包括一些傳統名校，例如拔萃女書院、聖保羅男女中學。

維多利亞教育機構回覆本報稱，一直願意配合政府的傳染病預防措施，因此已向全體家長發通告，再提醒及鼓勵家長為未接種流感疫苗的學生盡快安排接種；英基回覆表示，部分屬校評估自身情况後決定以其他方法安排接種，而英基一直有支持政府的流感疫苗接種計劃，本學年已有千名學生、逾百員工與家屬接種。至於耀中，衛生署表示昨日下午剛收到「拒絕安排」外展接種名單上的5間學校，報名安排疫苗活動。

前日公布 耀中5校昨報名

對於當局上載拒絕參與外展接種的學校名單，朱國強表示，公開名單前，中心曾聯絡相關學校了解，確認他們的個別情况，同時曾聯絡教育局協助，但過程中似乎無告知學校當局日後會公開「拒絕安排」名單。他認為當局做法旨在減輕兒童的流感重症與死亡風險，雖可理解，但有改善之處，建議政府事前告知，並在強制參與接種時加強局與局之間的協調等。

衛生防護中心傳染病處主任歐家榮昨日出席電台節目表示，已向全港所有學校發信提醒應在流感季節採取額外措施。歐家榮說，上星期的流感指標，包括收集到的呼吸道樣本對流感呈陽性的百分比，以及公立醫院因流感而入院數字已超越基線水平，成人嚴重個案有上升趨勢。

今年參與學校新高

被問到有學校拒絕安排到校接種，歐家榮稱，今年在流感季節前聯同全港學校做了很多工夫，包括推動流感疫苗外展接種，相關安排對提升學童接種率有幫助，今年參與的學校數量是破紀錄新高，有逾九成幼稚園參與，小學參與率約96%、中學約93%。衛生署向本報表示，據中心了解，部分學校未有外展接種原因包括未能配合行政安排、設施和人手不足、家長自行選擇由家庭醫生接種等。

署方又稱，研究顯示兒童接種流感疫苗可減少重症，並降低學校缺課率，過去數據亦反映，有安排接種活動的學校較少機率爆發流感；署方強烈呼籲仍未提供確定接種日期的學校，盡快於未來兩周安排接種。

相關字詞﹕流感季節

上 / 下一篇新聞

IMF料港社醫開支續增 倡增稅種 財政整合評「合適」 政府感謝認同 稱改稅制需審慎
IMF料港社醫開支續增 倡增稅種 財政整合評「合適」 政府感謝認同 稱改稅制需審慎
嘉禾4戲院入夜始推翌日場次 惹執笠疑雲 田啟文：員工稱或有店結業 公司未回應
嘉禾4戲院入夜始推翌日場次 惹執笠疑雲 田啟文：員工稱或有店結業 公司未回應
麥美娟：關愛隊工作成果 期滿後合適方式公布
麥美娟：關愛隊工作成果 期滿後合適方式公布
煙包擬加完稅標籤 先導計劃年中推 被問何不每支印 海關：顧問報告建議考慮效益
煙包擬加完稅標籤 先導計劃年中推 被問何不每支印 海關：顧問報告建議考慮效益
陳子達回應關員攔路：紀律部隊「基因」 多有見義勇為精神
陳子達回應關員攔路：紀律部隊「基因」 多有見義勇為精神
駐JCCAC十七年 攝影團體光影作坊遭拒續約
駐JCCAC十七年 攝影團體光影作坊遭拒續約
大會堂稱維修 per se、節慶管弦樂團演出告吹
大會堂稱維修 per se、節慶管弦樂團演出告吹
九旬賀輔明續任終院非常任海外官
九旬賀輔明續任終院非常任海外官
衛署人員赴體育園演練 病人預約逾10宗改期
衛署人員赴體育園演練 病人預約逾10宗改期
邵家臻不敵胃癌離世 親友發文悼念 張超雄痛失「最佳拍檔」 融樂會社聯憶社福貢獻
邵家臻不敵胃癌離世 親友發文悼念 張超雄痛失「最佳拍檔」 融樂會社聯憶社福貢獻
覆核新田環評 謝世傑申法援被拒
覆核新田環評 謝世傑申法援被拒
洪水橋厦村收地 原居民覆核駁回
洪水橋厦村收地 原居民覆核駁回
邀巴塞來港 稱伙伴已交申請 宏美拒透露身分辦活動往績
邀巴塞來港 稱伙伴已交申請 宏美拒透露身分辦活動往績
與友爭執揮拳致命 六旬漢認誤殺囚4年
與友爭執揮拳致命 六旬漢認誤殺囚4年
的士九展門口撼牆 六旬司機送院不治
的士九展門口撼牆 六旬司機送院不治
譚得志案終極上訴爭議兩議題 押後裁決 上訴方：煽動應陪審團審理 官抱疑
譚得志案終極上訴爭議兩議題 押後裁決 上訴方：煽動應陪審團審理 官抱疑
3漢涉為泊車傷人 警查「防罪CCTV」拘捕
3漢涉為泊車傷人 警查「防罪CCTV」拘捕
聯和墟收舖 中銀：11月已貼遷出通知
聯和墟收舖 中銀：11月已貼遷出通知
許金山案 官着陪審考慮有否不在場證據
許金山案 官着陪審考慮有否不在場證據
嘆今屆立會「無癮」 謝偉俊：掙扎去留
嘆今屆立會「無癮」 謝偉俊：掙扎去留
籲港保自我特色 過分揣摩上意「害了國家」
籲港保自我特色 過分揣摩上意「害了國家」
內地生簽證逾期案 教大設專組檢視機制
內地生簽證逾期案 教大設專組檢視機制
涉教毁證案 證監副總監10萬元保釋
涉教毁證案 證監副總監10萬元保釋
反恐第二案 首被告錄影會面認借屋供放化學品
反恐第二案 首被告錄影會面認借屋供放化學品
九市速遞：港商服務站駐廣州東站 坐落高鐵閘口 支援營商旅遊生活
九市速遞：港商服務站駐廣州東站 坐落高鐵閘口 支援營商旅遊生活
九市速遞：深圳灣口岸 交通改善工程啟動
九市速遞：深圳灣口岸 交通改善工程啟動
九市速遞：廣東省粵港澳合作促進會換屆
九市速遞：廣東省粵港澳合作促進會換屆
九市速遞：廣佛迎落羽杉最佳觀賞時節
九市速遞：廣佛迎落羽杉最佳觀賞時節
灣區手記：凍檸茶 ／文：尚東美
灣區手記：凍檸茶 ／文：尚東美
【Emily】路面標示現「坚泥地城」 港燈認出錯 鋪路誤用不正規字體 已修正
【Emily】路面標示現「坚泥地城」 港燈認出錯 鋪路誤用不正規字體 已修正
【Emily】趕在立會換屆前 陳國基話盡量上半年交各草案
【Emily】趕在立會換屆前 陳國基話盡量上半年交各草案
【Emily】談「回流醫病」 林哲玄倡定分層收費
【Emily】談「回流醫病」 林哲玄倡定分層收費
【Emily】白內障鸚鵡恍折翼 嘉道理籌款施手術
【Emily】白內障鸚鵡恍折翼 嘉道理籌款施手術