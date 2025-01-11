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煙包擬加完稅標籤 先導計劃年中推 被問何不每支印 海關：顧問報告建議考慮效益

【明報專訊】海關去年就完稅煙標籤制度展開顧問研究，當時稱擬在每支完稅香煙或煙包印上識別碼，加強打擊「白牌煙」成效。新任海關關長陳子達昨稱，計劃在煙包加貼完稅煙標籤，應用防偽特徵及相關技術，海關掃描後即可識別香煙完稅與否，預料今年中推出先導計劃，最快明年第三季前完成修例工作並正式推行。吸煙與健康委員會主席湯修齊歡迎海關的新措施，建議海關循序漸進，日後為每支香煙印上識別碼，加強識別。

最快明年第三季前正式推

陳子達昨在港台《千禧年代》表示，政府去年底委託顧問公司研究標籤制度，現已幾近完成。海關昨日回覆本報查詢時補充，顧問研究報告去年底已完成，研究範圍包括探討不同款式標籤的應用及利弊，以及參考全球約40個國家和地區經驗等。被問到為何計劃在煙包、而非在每支完稅香煙印上識別碼，海關稱考慮到實用、安全和成本效益等，顧問研究建議現階段適宜只應用於香煙產品，在每包香煙的零售封包貼上具防偽功能的實體完稅煙標籤。海關又指，先導計劃有助評估制度是否可行及相關技術問題，確保方案適用實際操作需求，能配合海關監管。

陳子達：去年私煙案增八成

政府加徵煙草稅後，陳子達稱近一兩年截獲私煙量「相當驚人」，去年案件超過2.12萬宗，較前年增八成，繳獲私煙6.1億支，數字仍處高位，涉及煙草稅值達27億元。他指私煙多經海運流入本港，海關已加強執法限制旅客入境時攜免稅煙入境，截獲宗數由前年逾9800宗升至去年逾1.9萬宗，增幅94%；多數個案並非僅超額一兩支，而是多帶一兩條。

湯修齊昨日受訪時形容，相比昔日無完稅標籤，海關落實新措施已屬「很大的進步」，相信有關措施已考慮多方面因素。至於每支煙印上識別碼的做法，湯舉例稱新加坡現時已有同樣做法，相信技術上可行，建議海關考慮日後有關做法，令市民更易識別「白牌煙」。他估計在每支煙加上識別碼的成本會由煙草商承擔，而非政府。

吸煙委：星洲已每支印識別碼

「太空油」近期成為新興毒品，陳子達指相關毒品主要從海外流入本港，海關曾截獲部分旅客攜帶自用。他透露，已要求器材公司將太空油的頻譜輸入至離子及光譜分析儀，以助海關即時檢測。

相關字詞﹕太空油 白牌煙 海關

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