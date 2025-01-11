嘉禾4戲院入夜始推翌日場次 惹執笠疑雲 田啟文：員工稱或有店結業 公司未回應

記者昨早查閱嘉禾院線網站，奧海城the sky、筲箕灣嘉禾銀河廣場、屯門StagE及嘉禾MegaBox一度無顯示今日起售票資訊，前3間至昨傍晚約6時半起售票資訊陸續更新，顯示場次至下周三，嘉禾MegaBox則至昨深夜見顯示場次至下周三。至於院線其他3間戲院，原周六及周日每日僅一場次的海運戲院則加場，並顯示至下周三；嘉禾黃埔場次顯示至明日，嘉禾大埔則顯示至下周三。本報向嘉禾院線及母公司橙天嘉禾娛樂查詢，截稿前未回覆。

記者昨午約3時到奧海城the sky觀察，當時網站未更新場次表，現場未貼停業告示，戲院如常運作，約10多名市民排隊購票。職員回應記者詢問稱，暫無今日售票時間表，無其他資訊提供。其間見商場職員到戲院巡視。

悉傳聞市民特往積分兌票

都大電影相關科系3年級生何同學表示，從報道得悉奧海城the sky網站無售票資訊，昨午特意前來使用餘下900分積分，以800分兌換一張戲票入場，「可能遲啲無得用」。入場看戲的王小姐從記者口中得知戲院無周末售票資訊，反問戲院是否結業。她說平時隔約兩周到戲院看電影，因在戲院會更集中看戲，又說以往一直到嘉禾V WALK，昨首次來the sky看電影，如the sky也結業會感到可惜。

業界稱反映市道差 議員：難料何時改善

田啟文回應查詢稱，想不到短期內再有戲院或結業。他說短期內看不到市場復蘇，如戲院在接近農曆新年的時間結業，或因經營者與業主無法取得共識，「如此接近春節的時候，其實是不應該會結業的，因為是戲院最好做生意的時候」，不過相對有實力的院線和戲院「九成還存在」。他又稱去年開戲不足，今年鬧「片荒」，建議有能力創作團隊爭取開拍電影。

香港戲院商會理事長袁彥文回應稱，商會正向嘉禾了解狀况，認同傳出戲院停業消息反映市道欠佳。立法會議員何敬康估計業界「寒冬」或持續一段時間，難料何時改善，政府亦難有措施協助戲院，寄望未來一兩年業界可推出更多電影，帶動戲院場次增加。

翻查資料，去年最少9間戲院停業，包括嘉禾院線旗下嘉禾啟德及南昌V Walk於去年4月及12月停業，該院線現有7間戲院。