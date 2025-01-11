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IMF料港社醫開支續增 倡增稅種 財政整合評「合適」 政府感謝認同 稱改稅制需審慎

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）代表團去年11月來港，據《國際貨幣基金組織協定》第四條就本港經濟及金融狀况磋商，昨發表初步總結。為應對財赤，特區政府去年提出財政整合計劃，代表團認同做法屬「合適之舉」，料赤字可逐步收窄；但預計本港「未來若干年」社福和醫療衛生支出進一步增加，長遠在「當前的財政政策環境」下，相關支出壓力或令預算再度出現赤字，建議採取措施增加稅收。

金管局歡迎肯定監管架構穩健

財政司長陳茂波昨發稿感謝代表團認同特區政府以循序漸進方式整合財政，並歡迎代表團認同香港經濟正穩步復蘇，特區政府會仔細研究並分析IMF的不同建議。金管局總裁余偉文歡迎代表團對本港監管架構穩健予以肯定。該初步總結獲IMF管理層批准後，將提交IMF執行董事會討論及決議。

IMF自1990年每年就《協定》第四條與香港磋商，IMF代表團去年11月11至22日訪港，其間與特區政府官員、金融監管機構及私營機構代表討論。代表團昨發表初步總結，就公共財政、房地產市場、勞動力供應等多方面提意見（見表）。

IMF：2027/28滅赤步伐適當 提早或需縮基建

公共財政方面，陳茂波早前預料今年度（2024/25）財赤在千億元以下，有信心「三數年內」實現預算案平衡。IMF初步總結分析，港府今年度財赤收窄幅度低於初時估計，主因與房地產相關財政收入持續疲弱有關，料政府採取開源、控制支出及逐步結束新冠疫情相關支援措施後，赤字會進一步收窄。初步總結形容，在經濟疲弱及要進一步加強社會安全網下，不計發債及還債款項，當局推遲目標至2027/28年收支平衡，步伐適當。

倡增高收入稅率推增值稅 應對老化壓力

不過，初步總結分析，本港「未來若干年」社福及醫療衛生支出將增加，如不採取額外財政措施，特區政府若要實現2027年前消除財赤，很可能要縮減已計劃推展的基建支出。IMF表示，更大、更穩定的收入基礎有助政府應對人口老化壓力，舉例可增加個人入息稅的累進程度，提升高收入組別的稅率，提高應課稅品稅額，推出增值稅、資本增值稅及股息稅等。IMF又促政府採取措施提升勞動參與。

金融方面，IMF提到中小企在融資面臨更多挑戰，當局應精準調整對中小企政策支援，在提供必要支援與促進沒生存能力企業有序退出之間取得適當平衡。

財經事務及庫務局昨向立法會提交文件回應IMF的意見，對於引入措施增加稅收的建議，局方稱已向代表團表示簡單低稅制是香港競爭優勢之一，任何稅制改變均需審慎考慮。

至於IMF預計本港人口老化和資本積累減慢，中期經濟增長將漸趨放緩，財庫局稱已向代表團簡介政府一直透過全力推展土地發展項目、發展基建、吸引企業、吸引和挽留人才、提升競爭力，以及培育新的經濟增長點，以建立經濟發展容量。

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