反恐第二案 首被告錄影會面認借屋供放化學品

借予同政見者 稱不知炸明愛計劃

本案首被告何卓為任職釣魚用具銷售員。偵緝警員梁家俊供稱，2020年3月7日晚上拘捕何，罪名為3項「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」，涉及明愛醫院、羅湖港鐵站和深圳灣口岸爆炸案。何於警誡下說「啲炸彈係家俊整嘅，我淨係知道佢哋成班人對政府不滿，我點知佢哋真係放炸彈」，但承認借出大角嘴單位予相關者。

梁家俊稱，翌日凌晨將何卓為押往青衣警署，何初稱胸口不適，後來改稱精神狀態無礙，可錄影會面。庭上播放會面片段，何透露2019年11至12月在酒吧認識「山雞」，而「夠鐘改名」是「山雞」友人；他借出大角嘴宏創坊5樓單位予兩人，收取數千元存倉費。何稱，兩人最初在單位擺放防毒面具和衣物，2020年1月後擺放化學品，他採取「眼不見為淨」態度，跟兩人說「我唔做危險嘢，我唔想知」。

何卓為於會面稱，無親眼目擊製作化學品過程，但單位廁所有燒焦痕迹，偶爾傳出臭雞蛋味道。何稱不知道2020年1月27日明愛醫院炸彈計劃，只知悉「九十二籤」發聲明稱炸彈「幫手封關」，由於內容和時間脗合，他猜炸彈由「山雞」和「夠鐘改名」製作。何強調自己非「九十二籤」管理員，只是訂閱者，「佢哋寫嘢幾得意就睇吓」。

不知借屋者真名 憑相確認是兩被告

控方早前指次被告李嘉濱外號為「山雞」，第三被告吳子樂Telegram帳號為「夠鐘改名」。何卓為稱不知「山雞」和「夠鐘改名」真名，估計前者參與程度較高，後者是助手。警員展示閉路電視截圖，稱手持膠袋的李嘉濱和手持電磁爐的吳子樂曾出入上述單位。何確認相中人是「山雞」和「夠鐘改名」，又稱被捕前想撇清關係，不讓兩人放危險品。

對於警誡下提及「啲炸彈係家俊整」，何卓為於會面稱有誤會，認為第四被告張家俊無參與明愛醫院炸彈案。何稱和張是網友，平常一起飲酒聊天。聆訊下周一續。

【案件編號：HCCC 186/22】