涉教毁證案 證監副總監10萬元保釋

被告鄧映霞（48歲，時任證券及期貨事務監察委員會法規執行部副總監）昨無法律代表，她以英語表示明白控罪，裁判官問她何時找到法律代表，被告稱一個月內。裁判官再問被告有否任何要求或投訴，被告答沒有。

控罪稱，被告2022年7月15至27日期間某一天與佘啟光串謀妨礙司法公正，即在證監會就China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.（1940）的懷疑虛假交易和市場操控活動調查時，與受調查者包括佘啟光、施嘉豪及陳子璇會面，而她當時為證監會副總監，有權查閱調查的機密資料；對調查可能採取的行動加以評論；針對如何應對證監會就該調查採取的行動提供意見，包括如何回答證監會可能提出的問題及毁滅潛在證據。

【案件編號：ESCC 101/25】