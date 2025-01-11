籲港保自我特色 過分揣摩上意「害了國家」

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍前日說，香港不論「內聯」「外通」都要到位，在國際舞台展現更大作為。立法會議員謝偉俊認為，議會百花齊放有助重建國際對香港信心，強調本港應保留特色，若過分揣摩上意，過猶不及，終將「害了國家」。「本來應該找些位置幫國家做橋樑、找一條出路，但最後自己封了自己的門，過分地揣摩上意，可能做不到香港應有角色。」
議會百花齊放 助建國際信心
對於如何重建國際信心，謝偉俊說，議會是社會縮影，倘議事堂沒有開明文化，便會讓國際感港「一面倒」。但他強調外國觀感受制大氣候，認同本港處境困難，但不宜過分緊隨國家步伐、揣摩上意。他舉例在日本進口食物的限制上，本港「有過之而無不及」，在政治問題亦走在前線批評其他國家，謂香港本應協助內地聯繫國際，現卻猶如自封出路。
他舉例，自己一直保持與英美等外國駐港使節的禮節來往，「即使官方不行、不方便，民間作為代表，都可以做多些事情，這才是發揮到香港應該扮演的角色」。
面對經濟問題，他亦寄語調整文化，別過分靠攏內地，應保持本港特色。他建議避免不斷「口號式」、「運動式」處理問題，應務實一點，為民間提供更多空間和容許創意。「不妨多留意香港怎麼成功，保留這些因素，包括我們對於自由、創意、自己文化的愛惜，不要放棄本土優勢，過分迎合國家或者內地那種文化。」