籲港保自我特色 過分揣摩上意「害了國家」

議會百花齊放 助建國際信心

對於如何重建國際信心，謝偉俊說，議會是社會縮影，倘議事堂沒有開明文化，便會讓國際感港「一面倒」。但他強調外國觀感受制大氣候，認同本港處境困難，但不宜過分緊隨國家步伐、揣摩上意。他舉例在日本進口食物的限制上，本港「有過之而無不及」，在政治問題亦走在前線批評其他國家，謂香港本應協助內地聯繫國際，現卻猶如自封出路。

他舉例，自己一直保持與英美等外國駐港使節的禮節來往，「即使官方不行、不方便，民間作為代表，都可以做多些事情，這才是發揮到香港應該扮演的角色」。

面對經濟問題，他亦寄語調整文化，別過分靠攏內地，應保持本港特色。他建議避免不斷「口號式」、「運動式」處理問題，應務實一點，為民間提供更多空間和容許創意。「不妨多留意香港怎麼成功，保留這些因素，包括我們對於自由、創意、自己文化的愛惜，不要放棄本土優勢，過分迎合國家或者內地那種文化。」