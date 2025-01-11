嘆今屆立會「無癮」 謝偉俊：掙扎去留

明報記者 鄭啟智

入不到23條法委會 規程問題少被提

說起今屆議會伊始目標，謝偉俊說幾乎都沒有達成。他希望參與更多23條立法工作，惟立法過程趕急，難以參與，亦未能加入法案委員會，「可能由於當時的需要，很多是我們想參與，事實上沒有機會」。作為資深議員，他亦想維持議會的傳統和連續性，惟今屆幾乎沒有議員提出規程問題，他擔任了8年主席的議事規則委員會，更彷彿可有可無。「3年下來，覺得似乎幾樣事情都不是很需要（我）」。

有別過去高調作風，新一屆立法會的3年，謝偉俊在議會內外均保持低調。他說今屆議員欲避開「地雷」，提出的討論大多沒有爭議，如經濟、旅遊、大灣區等，但他一向對具爭議的重大政治和法律議題更感興趣，遂較少發言。不過23條立法、區議會等重要法案，謝偉俊都甚少表態。「大家都知道發生什麼事，大家想盡量製造和諧氣氛，我又不想每次都要搞到特首出聲、官員出聲，無謂啦！」

激烈批評消失 以往中聽說話變尖銳

雖然低調，謝偉俊在議會仍屢掀爭議，被特首李家超批評發言挑撥矛盾，他又多次質疑議會聲音單一。他稱議政思維無大改變，不想事事恭維政府，而會溫和地批判，近年亦已收斂，加上年紀漸長變得保守，不過他形容，當激烈批評於社會消失，以往中聽的說話都變得尖銳。「原來（我）還是退得未夠快，還有很多事情被人認為是比較前衛。」

曾思退下 「心動」不少市民盼留

謝偉俊說就算「無癮」，仍希望盡可能做好角色與責任。早前有報道稱他下屆不會留任，他說有意見稱他「想做都無得做」，將踏入66歲的他就隨遇而安，承認曾考慮退下火線，花更多時間在家庭。不過話鋒一轉，他引述不少市民希望他留下，否則議會將失去反對聲音，當中更有民主派支持者，他笑說確有心動，目前尚在掙扎。「暫時未有人勸我（卸任），反而比較多聽到大家說，你千萬不要走住。」

倘爭取連任，謝偉俊對入閘有信心，形容自己距離「紅線」遙遠，不少「深紅」、「深藍」人士亦認為政府施政未臻完善。中央是否認同他的路線？他說不能代答，但聽到很多來自「北方」的意見認為香港需要多元聲音。

緊急質詢少 港大風波「昔必有事發生」

對於今屆議會表現，謝偉俊提到，過去3年少有動用緊急質詢以至《權力及特權條例》等權力監督政府。「例如港大（校委會）事件，搞到這麼難看，以往一定有些事發生。又或者固體廢物（收費），為什麼搞到『一鍋粥』？其實都可以看看。」他又說，當局時常舉辦各式各樣「宣講會」，謂大家應該自行了解學習，單純重複官方說法是浪費時間。

不過針對議會聲音單一，他認為過去一年已有進步，舉例近期討論政府財赤等問題，議員都提出不同意見，相信新議員逐漸適應工作，就更有信心批判政府。

盼議員不大規模洗牌 免從頭學

展望來屆議會，謝偉俊認為如果中美角力和政治氣氛緩和，鐘擺效應幅度會較明顯。他又期望議員不會大規模「洗牌」，毋須從頭學習，料能提升整體議政質素。「始終換血太急對身體是不好、不健康的。換屍血是要的，但換些什麼血呢，換些好血還是敗血呢？這要看到時情况，始終都是市民的選擇。」

（議會建言．系列完）