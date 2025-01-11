明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

聯和墟收舖 中銀：11月已貼遷出通知

【明報專訊】粉嶺海聯廣場1樓及聯和墟和泰街近20間店舖的原業主遭入稟清盤而須清空，有租戶稱上周始獲遷走通知，憂在另覓租舖期間將損失約10多萬元生意。本報查詢未有容許原有租戶續租的原因，中銀昨日回覆稱，收回作為抵押的物業已獲高等法院批准，執達主任去年11月21日已於該物業張貼「遷出通知書」，並在上周四（2日）到該物業覆檢，前日（9日）將物業收回及交予銀行，其間中銀未曾得悉有人提出查詢及反對。

中銀香港代表律師周四發出收樓通告，稱中銀香港作為粉嶺海聯廣場1樓及聯和墟和泰街近20間店舖的承按人，已根據高院原訟法庭去年8月頒布的收樓命令，「正式收回該等物業」。

據本報記者前日觀察，涉事商舖全已丟空，舖外貼上收樓通告。和泰街地舖「前海戶外工程」負責人黃先生稱，每月均準時繳交兩萬多元租金，惟上周突然接獲銀行律師通知要遷走，唯有臨急租借倉庫存放店內家俬貨物。他稱裝修業在農曆年末「多少有點生意」，估計將損失至少10多萬元生意。

土地註冊處資料顯示，海聯廣場內涉事物業均由聯和置業有限公司持有，4名彭姓公司董事2022年曾入稟申請將公司清盤，2023年遭中國海外物業服務有限公司申請「釘契」。和泰街地舖租戶包括順利水電冷氣工程公司、前海戶外工程、張鵬跌打醫館等。

相關字詞﹕中銀香港 海聯廣場

上 / 下一篇新聞

IMF料港社醫開支續增 倡增稅種 財政整合評「合適」 政府感謝認同 稱改稅制需審慎
IMF料港社醫開支續增 倡增稅種 財政整合評「合適」 政府感謝認同 稱改稅制需審慎
嘉禾4戲院入夜始推翌日場次 惹執笠疑雲 田啟文：員工稱或有店結業 公司未回應
嘉禾4戲院入夜始推翌日場次 惹執笠疑雲 田啟文：員工稱或有店結業 公司未回應
麥美娟：關愛隊工作成果 期滿後合適方式公布
麥美娟：關愛隊工作成果 期滿後合適方式公布
煙包擬加完稅標籤 先導計劃年中推 被問何不每支印 海關：顧問報告建議考慮效益
煙包擬加完稅標籤 先導計劃年中推 被問何不每支印 海關：顧問報告建議考慮效益
陳子達回應關員攔路：紀律部隊「基因」 多有見義勇為精神
陳子達回應關員攔路：紀律部隊「基因」 多有見義勇為精神
拒外展打流感針百校曝光 朱國強指衛署負面標籤
拒外展打流感針百校曝光 朱國強指衛署負面標籤
駐JCCAC十七年 攝影團體光影作坊遭拒續約
駐JCCAC十七年 攝影團體光影作坊遭拒續約
大會堂稱維修 per se、節慶管弦樂團演出告吹
大會堂稱維修 per se、節慶管弦樂團演出告吹
九旬賀輔明續任終院非常任海外官
九旬賀輔明續任終院非常任海外官
衛署人員赴體育園演練 病人預約逾10宗改期
衛署人員赴體育園演練 病人預約逾10宗改期
邵家臻不敵胃癌離世 親友發文悼念 張超雄痛失「最佳拍檔」 融樂會社聯憶社福貢獻
邵家臻不敵胃癌離世 親友發文悼念 張超雄痛失「最佳拍檔」 融樂會社聯憶社福貢獻
覆核新田環評 謝世傑申法援被拒
覆核新田環評 謝世傑申法援被拒
洪水橋厦村收地 原居民覆核駁回
洪水橋厦村收地 原居民覆核駁回
邀巴塞來港 稱伙伴已交申請 宏美拒透露身分辦活動往績
邀巴塞來港 稱伙伴已交申請 宏美拒透露身分辦活動往績
與友爭執揮拳致命 六旬漢認誤殺囚4年
與友爭執揮拳致命 六旬漢認誤殺囚4年
的士九展門口撼牆 六旬司機送院不治
的士九展門口撼牆 六旬司機送院不治
譚得志案終極上訴爭議兩議題 押後裁決 上訴方：煽動應陪審團審理 官抱疑
譚得志案終極上訴爭議兩議題 押後裁決 上訴方：煽動應陪審團審理 官抱疑
3漢涉為泊車傷人 警查「防罪CCTV」拘捕
3漢涉為泊車傷人 警查「防罪CCTV」拘捕
許金山案 官着陪審考慮有否不在場證據
許金山案 官着陪審考慮有否不在場證據
嘆今屆立會「無癮」 謝偉俊：掙扎去留
嘆今屆立會「無癮」 謝偉俊：掙扎去留
籲港保自我特色 過分揣摩上意「害了國家」
籲港保自我特色 過分揣摩上意「害了國家」
內地生簽證逾期案 教大設專組檢視機制
內地生簽證逾期案 教大設專組檢視機制
涉教毁證案 證監副總監10萬元保釋
涉教毁證案 證監副總監10萬元保釋
反恐第二案 首被告錄影會面認借屋供放化學品
反恐第二案 首被告錄影會面認借屋供放化學品
九市速遞：港商服務站駐廣州東站 坐落高鐵閘口 支援營商旅遊生活
九市速遞：港商服務站駐廣州東站 坐落高鐵閘口 支援營商旅遊生活
九市速遞：深圳灣口岸 交通改善工程啟動
九市速遞：深圳灣口岸 交通改善工程啟動
九市速遞：廣東省粵港澳合作促進會換屆
九市速遞：廣東省粵港澳合作促進會換屆
九市速遞：廣佛迎落羽杉最佳觀賞時節
九市速遞：廣佛迎落羽杉最佳觀賞時節
灣區手記：凍檸茶 ／文：尚東美
灣區手記：凍檸茶 ／文：尚東美
【Emily】路面標示現「坚泥地城」 港燈認出錯 鋪路誤用不正規字體 已修正
【Emily】路面標示現「坚泥地城」 港燈認出錯 鋪路誤用不正規字體 已修正
【Emily】趕在立會換屆前 陳國基話盡量上半年交各草案
【Emily】趕在立會換屆前 陳國基話盡量上半年交各草案
【Emily】談「回流醫病」 林哲玄倡定分層收費
【Emily】談「回流醫病」 林哲玄倡定分層收費
【Emily】白內障鸚鵡恍折翼 嘉道理籌款施手術
【Emily】白內障鸚鵡恍折翼 嘉道理籌款施手術