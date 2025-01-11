聯和墟收舖 中銀：11月已貼遷出通知

中銀香港代表律師周四發出收樓通告，稱中銀香港作為粉嶺海聯廣場1樓及聯和墟和泰街近20間店舖的承按人，已根據高院原訟法庭去年8月頒布的收樓命令，「正式收回該等物業」。

據本報記者前日觀察，涉事商舖全已丟空，舖外貼上收樓通告。和泰街地舖「前海戶外工程」負責人黃先生稱，每月均準時繳交兩萬多元租金，惟上周突然接獲銀行律師通知要遷走，唯有臨急租借倉庫存放店內家俬貨物。他稱裝修業在農曆年末「多少有點生意」，估計將損失至少10多萬元生意。

土地註冊處資料顯示，海聯廣場內涉事物業均由聯和置業有限公司持有，4名彭姓公司董事2022年曾入稟申請將公司清盤，2023年遭中國海外物業服務有限公司申請「釘契」。和泰街地舖租戶包括順利水電冷氣工程公司、前海戶外工程、張鵬跌打醫館等。