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港聞二

譚得志案終極上訴爭議兩議題 押後裁決 上訴方：煽動應陪審團審理 官抱疑

【明報專訊】人民力量前副主席譚得志（快必）在街站發表「光時」等口號，2022年於區域法院被判發表煽動文字等11罪罪成，判囚40個月。譚就定罪及刑期上訴遭駁回，之後獲准終極上訴，案件昨在終院審理。譚一方力陳，煽動罪應在高院由陪審團審理，控方須證明被告有煽惑暴力意圖，並援引印度「聖雄」甘地承認煽動罪後的陳情，稱只要不提倡暴力，就有自由表達不滿；律政司一方則重申毋須證明被告有意煽暴。法官聽罷陳辭，表示押後裁決。

譚得志早前獲准就兩項法律議題終極上訴，首項議題為《刑事罪行條例》第9及10條訂明的煽動罪，是否必須在高院原訟庭由法官和陪審團審理的「可公訴罪行」？第二項議題為，就譚被控的煽動罪，控方是否須證明被告具煽惑暴力或擾亂公共秩序之意圖？

指同屬危害國安罪

官：高院審理利「及時處理」？

代表譚得志的資深大律師戴啟思陳辭稱，譚面臨的煽動罪屬普通法「可公訴罪行」，應在高院由陪審團審理。常任法官李義指出，跟煽動罪同屬危害國安罪行的分裂、顛覆、恐怖活動及勾結罪，最低刑罰為非監禁式刑罰，最高為終身監禁，問戴是否認同上述4類罪行可由不同級別法院審理？戴同意。

此外，首席法官張舉能表示，煽動罪屬「相對輕微」的罪行，若有關案件在高院由3名法官或陪審團審理，是否有利於達至《港區國安法》中及時處理危害國安案的要求？戴回應稱煽動罪可謂嚴重罪行，文章和言論具煽動與否，應交由陪審團定奪。

就第二項議題，戴啟思力陳控方須證明被告有意煽惑暴力或擾亂公共秩序，提到甘地1922年承認煽動罪後，陳情稱「法律不能製造，也不能規範感情，如果一個人對某人或某制度無感情，他應有自由表達不滿，只要他不考慮、提倡或煽惑暴力即可」。

援引甘地認罪陳情

譚方：須證煽暴意圖　

戴啟思又說，加拿大案例亦訂明煽暴意圖乃煽動罪的必要元素。戴陳辭期間，李義指出去年《維護國家安全條例》通過後，譚面臨的煽動罪已被廢除，「一切都已成歷史」。戴同意涉案議題影響有限。

律政司副刑事檢控專員周天行主張，控方毋須證明被告具煽惑暴力或擾亂公共秩序的意圖，又指煽動罪不是「可公訴罪行」，而是「簡易程序罪行」，亦不必在高院審理。

稱「受官啟發」

律政司：或屬可公訴罪行

張舉能質疑，「《國安法》第41條不是說危害國安案件是循公訴程序進行嗎？」李義亦說《國安法》第41條使煽動罪成為「可公訴罪行」。周天行最終表示「受到法官啟發後」，認同該罪或屬「可公訴罪行」，但哪級法院審理是另一回事。

【案件編號：FACC 12/24】

相關字詞﹕終極上訴 刑事罪行條例 發表煽動文字罪 快必 譚得志

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