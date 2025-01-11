九市速遞：港商服務站駐廣州東站 坐落高鐵閘口 支援營商旅遊生活

服務時間每日上午9時至晚上11時，設熟悉粵語和英語工作人員，為有需要的港澳及海外人士在未出火車站時已能第一時間獲得營商、旅遊及生活等支援。

服務站有天河區稅務局設置的灣區通辦智能櫃台供網上辦理逾500項政務及稅務事項、中國移動提供免費跨境網絡諮詢服務、浦發銀行的外幣兌換服務點，以及專門介紹天河區旅遊生活及營商環境的VR系統。如有應急求助需要，港澳及海外人士亦可前往或致電服務站尋求支援。香港政府大灣區推廣中心亦已將服務站定為大灣區內地城市服務港澳居民的重要平台，並納入貿發局「GoGBA港商服務站」網絡。

補足天河區服務分散缺點

天河區政協港澳委員、廣東省香港商會會長曾沛源表示，過去留意到雖然廣州市和天河區政府、各級商會或青創基地可為港澳人士提供諮詢等服務，但由於這些機構分佈在不同地點，諮詢和求助不夠便利；適逢區政協公開徵集「百姓提案」，遂建議在廣州東站這個聯通穗港兩地的重要交通樞紐設立服務站。提案獲天河區政府重視，並得到廣鐵集團全力配合，令服務站得以順利建設啟用。