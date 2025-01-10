補習教師求愛不遂 上門潑液縱火認罪

求情稱不懂處理壞心情

被告林世賢（現年28歲）曾任補習教師。控方在定罪後透露，被告為初犯。辯方表示，被告曾先後在香港及英國修讀學士課程，但均沒順利畢業，案發時被告因為不懂如何處理壞心情才犯案。

根據案情，女事主案發時20歲，曾為被告的經濟科補習學生，被告曾追求女事主但被拒絕。2023年5月5日早上，被告到女事主位於港島羅便臣道的住所，向大廈保安訛稱拜訪女事主一家後上樓。其後女事主及家人發現有不明的刺鼻液體從大門底漏入屋內，開門已見被告沿樓梯跑下樓。女事主家人報警，同日被告被捕，被告翌日被控刑事毁壞及押解上庭提堂。

訛稱拜訪潑液被捕 保釋後男扮女裝縱火

法庭批准保釋後，被告約一周後假扮外賣員，再次騙過保安，在女事主住所門前淋潑液體。同月17日，被告戴上長假髮及口罩，向保安展示他母親的身分證後蒙混上樓。由於之前的經歷，女事主的父親已在門安裝攝像頭，他見門外有可疑身影後開門，發現門外有一個正生火的卡式石油氣爐，一旁有被點燃的報紙。他關掉卡式石油氣爐後即刻追捕被告，並在大廈外截停對方。被告被捕後在警誡下保持緘默。

【案件編號：DCCC 84/24】