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港聞二

宏美：巴塞允改期，園方拒租場 體育園：暫無補充

【明報專訊】有本地公司日前稱已爭取西甲班霸巴塞隆拿今夏到啟德體育園作賽。該公司昨稱，巴塞曾讓步、願把賽事改為8月2日舉行，同時引述園方稱不會租出7月26日至8月2日檔期，原因是場地已出租。公司表示，與巴塞簽訂合約列明，耶馬及利雲度夫斯基等至少5名球星將上陣，會積極與園方斡旋，期望雙方「放下成見，相信僅個別職員出問題」；而合約保留空間供彈性處理，正考慮改到大球場等後備方案。體育園昨指就事件暫無補充。巴塞昨日回覆稱，未公布男子隊下季季前熱身賽安排。

宏美集團行政總裁黃浩霆昨稱，去年1月已私下與園方討論，9月起有書信往來，12月初遭職員口頭拒絕。他稱，昨有澳門朋友游說把賽事轉至澳門上演，他已拒絕，盼藉賽事振興本港足運，又強調場地是關鍵，若賽事無法落戶體育園，集團要承擔損失，但仍會積極安排其他球隊來港。

巴塞：未公布季前熱身賽安排

巴塞回覆稱，未公布男子隊下季季前熱身賽安排，稍後將交代季前熱身賽行程，包括場地及對手。黃浩霆稱是基於保密協議暫不便公布，強調「真金不怕洪爐火」。

對於需否訂立機制確保盛事獲公平審批，新民黨何敬康稱，盛事性質不同，難以劃一標準，但相信園方有大方向衡量，包括盛事質素、叫座力及承辦商危機管理經驗等。去年發生美斯缺陣風波，何敬康稱不排除園方因公司經驗較少而謹慎處理。民建聯鄭泳舜則指，政府要求體育園在首5個營運年度須舉辦指定日數的體育活動，否則罰款，相信體育園在符合政府要求下，已有機制衡量及甄選盛事。

中國香港足球總會會長貝鈞奇表示，足總對該公司聲稱邀約巴塞訪港並不知情。足總以往曾多次促成海外球隊訪港，貝稱有經驗的賽事主辦方一般會事先訂好場地，舉例2003年西甲班霸皇馬來港時，足總得知皇馬有意訪港，隨即提前預訂場地，並需提前半年至一年落實安排，改期極不常見。

足總稱不知邀約 球隊訪港改期罕見

對於宏美提出由巴塞與另一支訪港球隊自行對壘，貝鈞奇稱以往主辦外隊賽事的機構之間有默契，讓不同球隊先後訪港，通常至少相隔一周，以免影響叫座力又或在賽事安排上令球隊感到不公。他又指以往外隊訪港多於香港大球場比賽，康文署會為足總賽事預留場地，賽事主辦方亦會主動聯絡足總商討，因此外隊「撞場」不常見。

過往亦曾有外隊訪港期間改期出戰，主角正是巴塞。該隊2007年訪港時受颱風襲港影響，在大球場上演的熱身賽順延一日舉行。近年亦曾安排海外球會訪港的傑志總領隊伍健表示，邀約外隊並不存在放諸四海皆準的流程，「其實就是有什麼要求你就照做」，要求外隊改期出戰亦要視乎球隊日程。

相關字詞﹕盛事經濟 啟德體育園 巴塞隆拿

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