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港聞

港聞二

冀港澳建設「服務型政府」 破除舊觀念

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍談及國家主席習近平對港澳期望時，稱希望兩地特區政府「革新管治理念，破除不合時宜的舊觀念」，提升治理能力及效能。港澳研究會顧問劉兆佳分析，雖然香港重塑政制，少了干擾，但不等於自然做得好，還有很多利益藩籬及思想閉塞卡住發展，認為要摒棄小政府大市場、抗拒融入國家等觀念。

劉兆佳：需摒棄小政府大市場

特首李家超及10名司局長昨在香港出席研討會分會，同場有中聯辦主任鄭雁雄、國安公署署長董經緯、立法會主席梁君彥、港區人大常委李慧琼等。研討會完結逾兩小時後，李家超在社交網站發表對習在澳門講話的體會，稱一國兩制是有「顯著制度優勢」的好制度。

夏寶龍說，習近平在澳門講話提出澳門「要把依法治理和擔當作為結合起來」，與2022年習訪港提及「把有為政府同高效市場更好結合起來」一致，都體現習對特區政府的期待和要求。

夏表示，要將習有關提升特區治理效能的論述「落到實處」，「必須下大力氣建設高效、有為的服務型政府」。他希望港澳特區政府完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能，成為經濟社會發展的堅定引領者、推動者和實幹家。

前港區人大常委譚耀宗認為，在行政上過去有些做法一直沿用，可思考是否今日都要沿用，還是要有變化，他舉例如建築費用高昂，反問是否某些固有做法不合時宜，增加生產成本。

夏寶龍在研討會說要堅守「一國」，也必須堅定「兩制」，形容「兩制讓一國更豐富、更精彩」。李家超在帖文則說，社會經常討論「兩制」的獨特優勢，但兩制基礎是一國之本，要深刻認識「一國」的強大優勢，結合兩制優勢，「正確推進一國兩制實踐」。

除了財政司長陳茂波剛結束印尼外訪，政務司、律政司正副司長及副財政司長等5人同日下午發表感想。政務司長陳國基說，香港公共治理長期聲譽良好，但在新的國際環境、國家治理體系和社會經濟形勢下，政府治理如何與時俱進是重要而迫切的課題，需要政府和各界一起尋找答案。

相關字詞﹕一國兩制 習近平講話 李家超 夏寶龍

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