夏寶龍三提北都 稱灣區建設需解放思想 解讀習講話 籲商界展更強烈愛國情懷

在商界方面，去年不止一次敦促商界拿出實際行動的夏寶龍昨稱，希望港澳工商界和企業繼續發揮推動經濟發展「主力軍」作用，「特別是在當前複雜的國際形勢下，要展現更強烈的愛國情懷，要體現『烈火金剛』的堅強品質」。

劉兆佳：料不想因灣區未整合掀矛盾

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，相信當局不想因大灣區未整合而引發意想不到的矛盾，既要想像力、也要謹慎，相信今後中央政府會加強領導協調，處理來自地方政府、企業、既得利益等的地方保守主義。

全國港澳研究會副會長譚耀宗則說北都是香港最後一塊寶地，發展後「返不到轉頭」，希望政府認真研究，但拖太久又不行。至於夏的致辭是否因考慮商界有意見，譚耀宗說不排除收到不同意見，夏可能再提醒一下相關政府部門要想清楚。

習近平上月訪問澳門時提及，港澳要加快融入國家發展、強化內聯外通。夏寶龍昨說，大灣區建設的工作、碰到的問題也是前所未有，只有「解放思想」才能走出新路，呼籲港澳「加大改革創新力度，勇於打破條條框框」。

稱北都要「着眼長遠」 對接國際規則

談及橫琴、前海、南沙、深港河套及北都等，夏表示有別一般經濟開發區，強調要「着眼長遠，保持歷史耐心」，主動對接國際高標準經貿規則。他又說，大灣區發展要逐項「細化」重點任務，「一件事一件事加以推進」，港澳要加快推動跨境人員、物流、資金、信息更高效便捷流動，推動區內市場一體化。

一國兩制「是國際公共產品」

夏表示，習在澳門期間再次向世界宣示，中央繼續全面貫徹、堅定不移貫徹一國兩制方針。除了必須堅守「一國」，夏提及必須堅定「兩制」、尊重兩制差異，充分保障特區高度自治權，保持港澳資本主義制度和生活方式、國際自由港和單獨關稅區地位、香港普通法和澳門歐陸法制度三方面長期不變，一國兩制「是我國為世界發展提供的國際公共產品」。他又表示，習的澳門講話精神同樣適用香港，港澳必須集中精力「拼經濟、謀發展、搞建設」。

劉兆佳說，「大灣區」要發展成共同市場，規則銜接是一大難題，不同城市間一定有競爭，相信中央不想因未整合引發意想不到的矛盾，要謹慎而為，以及思考從大局破除壁壘。

他又說，夏的「烈火金剛」說法相信是因部分本港工商界對前景看法不樂觀、投資相對保守，夏是要鼓勵工商界繼續對國家及香港樂觀，「鼓勵、振奮他們」。譚耀宗則認為夏的說法是相信香港仍面對挑戰，尤其外來因素，鼓勵商界面對困難要有信心。