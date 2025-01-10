業主清盤中銀收舖 聯和墟20店逼遷 有租戶稱上周接通知昨須走 值旺季料失10萬生意

中銀香港代表律師昨發出收樓通告，中銀香港作為粉嶺海聯廣場1樓及聯和墟和泰街近20間店舖的承按人，已根據高等法院原訟法庭去年8月頒布的收樓命令，昨日「正式收回該等物業」。

業主公司遭董事申清盤 去年8月頒收樓令

土地註冊處資料顯示，海聯廣場內涉事物業均由聯和置業有限公司持有，4名彭姓公司董事曾在2022年入稟申請將聯和置業有限公司清盤，至2023年遭中國海外物業服務有限公司申請「釘契」。而和泰街地舖租戶包括順利水電冷氣工程公司、前海戶外工程、張鵬跌打醫館等。

有舖月前漸搬工具 有早結業丟空

據記者現場觀察，所有涉事商舖已丟空，舖外皆貼上收樓通告。有和泰街地舖租戶說，涉事地舖早在一兩個月前陸續搬走「搵食工具」，近日再清空店舖，其後再沒營業，但不曾目睹執達吏到場。海聯廣場1樓亦有租戶稱，部分涉事舖位原由酒樓承租，但酒樓早在新冠疫情時結業，丟空至今。

和泰街地舖前海戶外工程在店外張貼告示，稱「租期已滿，年後更換舖面」。負責人黃先生向本報稱，每月均準時繳交2萬多元租金，惟上周三四突接獲銀行律師通知需遷走，「大大聲說不搬就報警」，唯有臨急租借倉庫存放店內家俬貨物，形容「整條街都話要執，麻煩得嚟，仲搞到人心惶惶」。

黃先生續稱，裝修業界在農曆年末「多少有點生意」，普遍忙至新正頭前10天才會截單，估計將損失至少10多萬元生意。他說已接獲不少顧客查詢，投訴他收取訂金後關店，「但是銀行要收舖，我也沒有辦法」，惟農曆新年間不會有生意，計劃過年後物色新租盤。

議員稱相關商場出租率佳 律師：或涉負資產

北區區議員姚銘表示，海聯廣場出租率不俗，有多間連鎖食肆，而和泰街一帶「都是比較民生的舖頭」，主要做街坊生意，仍需時了解收樓原因。本報正向中銀香港查詢是否因業主「斷供」而收樓、為何要求租戶遷出等，尚待回覆。

律師梁永鏗稱，業主或因負資產或生意失敗等而遭銀行收樓，「現在時勢很多時也會有類似情况」，倘涉事物業現有租戶則比較複雜，「如租客有損失，可能要追討業主，但業主可能已欠下周身債，追討不果也不出奇」。

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