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港聞

港聞二

灣區手記：詐騙 ／文：尚東美

【明報專訊】臨近新年，詐騙分子似乎又開始「衝業績」，記者近日在WhatsApp及手機短訊都收到奇怪信息。例如WhatsApp收到個香港電話號碼、自稱Raymond的人留言，「我問了幾個同學，才找到你的號碼。我到香港了，過幾日我們一起聚聚吧」，這種扮熟人伎倆已過時喇。此外還收到些假扮官方信息，例如說記者的WhatsApp因長期未驗證將被停用，並提供自助驗證網址。記者每次收到這些疑似詐騙消息，都會截圖給家人，提醒他們不要上當。

WeChat也不例外，記者近期收到兩條WeChat詐騙短訊，一條是說微信保險業務體驗已過期，後續自動扣款8640港元，退訂或續約就要點擊其提供的網址；另一條則稱，已扣取保費2.4萬港元，若取消請致電客服，並寫有香港「客服電話」。

記者好奇這些詐騙如何操作，遂網上查找資料。原來詐騙分子會重複表示你已開通微保業務，若不取消就要繼續扣款。若取消就要按其步驟，例如需點擊某網址並輸入個人資料，或下載某App共享屏幕，再打開某銀行App繼續按指示操作等。這些都會泄漏個人資料。記者還發現，網上已有不少人留言稱自己或家人被騙，損失數千至上萬元不等，銀行轉帳紀錄也顯示對方是虛擬帳戶。

正如記者常提醒家人朋友，無論是否騙子的「業績期」，都不要向陌生人或陌生電話、短訊透露任何銀行卡、身分證、短訊驗證碼等私隱，亦不要點擊任何不明連結。

文：尚東美

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