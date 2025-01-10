潮行GBA：陳村花常春

明報記者 陳子凌

陳村鎮除了聞名的陳村粉，因其地勢平坦、土地肥沃、雨量充沛，為各種植物提供極佳生長環境，故花卉產業蓬勃，更有稱「中國花卉第一鎮」。為推動花卉業產業化，1998年陳村鎮興建陳村花卉世界，具大型花卉市場、大型園林花木基地及大型農產品展覽館三大功能。

作為華南最大花卉交易集散地，陳村花卉世界有300多間花卉園藝企業開業，有批發亦有零售，除了大型園林設計，也有售花草植物的店舖。部分店舖甚至將舖面建為各具特色的園林景區，或歐陸風情，或嶺南山水，或古雅庭院，只要10元（人民幣，下同）或20元入場費即可觀賞。此外，陳村花卉世界亦設有展覽館及藝術品市場，不時舉行花卉及農業活動及展覽。

陳村花卉世界一年四季都「與花為伍」，每年春節前該處舉辦的大型年花展銷更廣為人知，吸引周邊地區市民賞花買花。此外，陳村花卉世界正門前的花卉廣場，是以鮮花植物堆砌出的蝴蝶造型、節慶期間很受歡迎的打卡位。不過，若想俯瞰整個蝴蝶花叢，最理想還是在對面馬路的酒店房間，居高臨下方可窺得全貌。

地址：佛山順德區芳華大道1號

入場費：免費（部分園林景區需另外單獨收取入場費）

營業時間：每日9:00-18:00（視乎各店經營時間）

交通：廣州南站轉乘佛山2號線花卉世界站下車