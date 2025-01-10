稱有官員常避問題 「講極都無新理據」

田北辰稱部分官員「不打不相識」，例如醫衛局長盧寵茂作風硬朗，亦願意聆聽他的意見。不過，他說有官員經常迴避問題，但拒絕點名。「有些人是擺明耍我，講極都無新理據，基本上就是『我答了你，我不睬你』。我本來預計那些人會下台，我告訴你還沒有（下台）。」

近期有意見認為今屆政府事事反駁，田北辰曾被當局不點名批評就沙中線案件的言論「不負責任、居心叵測」。他說與政府關係友好，沒有受到壓力，認為當局是否「戰狼」的關鍵在於背後理據。「是否『戰狼式』，是看你自己是否站得穩，如果你站得穩、理據足，那你就拿出來講。」

會期最後一年放不低政策：

檢討兩元乘車 未來鐵路項目財政

踏入今屆立法會任期最後一年，多項政策是田北辰的「情意結」，首要是檢討2元乘車優惠。他一直建議將優惠「封頂」，稱不懼怕在選舉年提倡削減福利，「我說了兩蚊變兩折，在街上沒有人罵我，他都不好意思出聲」。他希望一勞永逸解決背後的財政問題，認為市民同樣明白。他同時關注未來大型鐵路項目的財政狀况，倡以公私營合作模式發展，以及解決前任特首辦空間不足的問題。他說：「這幾件事我是耿耿於懷的，如果解決不了，我是很不忿氣的。」

（議會建言．系列五）