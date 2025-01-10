對議會崗位「熱情更盛」 未知下屆能否入閘 田北辰：為連任改變自己沒意思

明報記者 鄭啟智

指資淺門檻多 議事堂內敢言者減

建制派內取態較開明的田北辰，曾言希望新選制下理性問政成為議會主流。回首3年，他說不少議員發言認真，一些觀點也值得他學習請益，但指出議事堂火花減少，議會文化更保守，與上屆立法會相比，敢言的建制派議員反而減少。

「第一就是（議員）年資淺，當然要摸着石頭過河。第二，它的門檻多了，又要（選委）提名 ，你多了很多顧慮，如果你想繼續做下去，多了很多事情去思考。」田北辰稱，不應重回抗爭舊路，但議員有責任據理力爭，別輕易被官員「耍走」，舉例近年口頭質詢官員迴避問題後，鮮見議員主動追問。

政界早前討論70歲以上的議員應否退下火線，田北辰明言年齡從來不是問題，謂資深議員具經驗、沒包袱，更能夠直話直說，現况也證明他們的價值。

旁人在揣摩「紅線」，田北辰無甚避諱，就交通政策、政府工程提出質疑，對23條立法也表達關注。他說若為連任改變議政路線，做議員就沒有意思。「第一我已經一把年紀了，第二我已經做了3屆議員。我今天珍惜這個平台，因為我真的可以講心裏的說話……如果我連這個特色都沒有了，我就變成一個nobody（無名之輩），就是面目模糊，你說是不是？」

「建制壞孩子」稱號跟着他多年，他認為「壞孩子」是「為反而反」，不敢苟同，反之形容自己是與「國家隊」相對的「香港隊」，爭取政府聆聽港人民意。被視為議會少數，他說不感孤獨，早已習慣不「埋堆」。

至於支持他的選民，田北辰同稱在建制派內不算多，曾希望爭取部分非建制選民支持，但承認不成功，稱新制立選及區選的投票率反映非建制選民並無投票，「我不覺得我個人有什麼做到，可以讓他們出來投票」。

立法會今年底換屆，被問到連任意向，田北辰說多年議會生涯令他對議員崗位「更加passionate（熱情）」，體力、精神亦能應付，不過能否獲足夠提名入閘，他似乎沒有十足把握。「（港澳辦主任）夏寶龍講過不想見到『清一色』，想見到『混一色』。現在大家都在揣測，我這種人到底是不是『混一色』。」

料中央未覺自己過界 不想過度思考

他評估，中央暫時認為他沒有「過界」，但強調不想過度思考。「我不理那麼多，如果我一思考這些，我便多了很多顧慮，中央想怎樣？想聽什麼？那已經是走了樣，總之我本住自己良心做事。」

上屆選舉田北辰在新界西北當選，當時只有兩名建制候選人。他說，前年區選實政圓桌面對民建聯和工聯會，排第三落選，反映難以匹敵坐擁龐大資源的建制大黨。他明言，假如來屆面對「兩個國家隊」，仍傾向繼續去馬，「我從來都不是看勝算的」。

（議會建言．系列五）