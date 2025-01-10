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港聞二

反恐二案 指認第四被告警：憑步姿攜磅認出

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，案件昨在高院第32天審訊。警員稱根據閉路電視片段，被告張家俊曾手持一個磅走出大角嘴宏創方升降機，該磅與警方在涉案宏創方單位檢取的電子磅外形相似。庭上早前透露，涉案單位由同案被告何卓為租用，疑為製造炸彈的場所。

昨日審訊聚焦第四被告張家俊事發行蹤，以及首被告何卓為被截查經過。庭上播放宏創方5樓於2020年3月6日凌晨2時的閉路電視片段，顯示一名男子步出升降機，手持疑似磅的物品。警員溫文鏡昨日供稱根據身材和步姿，認出片中人為張家俊。

控方展示涉案Telegram群組「烘焙同好會0.3」對話，有成員當日凌晨1時稱「無磅」，帳號「Bee」回覆「coming」和傳送一個磅的照片。溫文鏡表示，相中的磅和警方在宏創坊5樓單位搜出的電子磅相似，包括顯示屏和按鈕相似。控方早前開案陳辭指，張家俊的Tg名稱是「Bee」，而何卓為曾租用宏創方5樓單位，用來烹煮炸藥及利用電路板製作炸彈。

截查首被告 警：控制手腳

針對何卓為被截查，第18名監視警員供稱2020年3月7日晚上跟隨何乘搭港鐵，列車駛往東涌方向，他與第19名監視警員上前將何截停。他稱曾出示委任證及表明警察身分，遭何推開和反抗，他上前控制何的手，同袍控制何的腳，過程中何無受傷。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】

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