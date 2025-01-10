新田搗製毒鐵皮屋 可產市值1900萬冰毒

拘3男女 現場有煙霧

警方表示，製毒實驗室面積約1000呎，估計已運作一兩個月，在本港較罕見，現場環境除了有化學反應產生的煙霧，亦有強烈氣味，室內化學原料大部分屬易燃及高腐蝕性，警方需聯同消防及政府化驗所在場協助蒐證。消防穿上最高級別的化學物品保護袍，處理現場化學品。

毒品調查科高級督察何灝庭表示，調查發現有販毒集團利用石湖圍較偏僻的鐵皮屋作為製毒實驗室。探員周二下午突擊搜查，檢獲大量製毒工具及化學物品，包括偽麻黃鹼、二氯甲烷及乙醚等，相信現場是製造冰毒工場，拘捕屋內兩男一女，他們介乎46至64歲，涉嫌販運及製造危險藥物。探員其後於旁邊一個空置貨櫃檢獲約1公斤冰毒製成品，另於其中兩名男女居住的另一鐵皮屋檢獲小量冰毒及31公斤製毒原材料。

警方強調，製毒工場牽涉多種化學原料，一般高度易燃、有腐蝕性，可能引起火警及爆炸，呼籲市民如留意有地方傳出強烈化學品氣味或不明煙霧，向警方舉報。