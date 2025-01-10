明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

許金山：妻接納出軌 世上最寬容 稱從未啟離婚程序 無物慾不為錢行兇

【明報專訊】中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉以充滿一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，被控兩項謀殺，案件昨於高院步入尾聲。許金山自行結案陳辭稱，妻子喜歡光顧高級餐廳，他則愛吃豆腐清菜，像僧侶一樣簡樸生活，不會為金錢殺妻，並強調從未和妻子展開離婚程序，亦稱讚妻子接納他出軌，是世上最寬容的人。

指妻或用瑜伽球滅蟲

女「在旁支持」

許金山的妻子黃秀芬及次女許儷玲（Lily）2015年被發現在私家車昏迷死亡。昨為許金山第二日結案陳辭，他稱妻女害怕家中蛇蟲，不排除將儲有一氧化碳的瑜伽球帶入車內，用作滅蟲。許形容妻子性格勇敢、言出必行，可能主動將瑜伽球放入車，Lily則在旁支持。他批評警方未調查清楚就指摘他殺害妻女，影響陪審團判斷。

許妻的友人、瑜伽導師郭文平早前供稱，許拒絕和妻子分財產，亦拒絕離婚。許庭上強調，此說法是書籍《雜訊：人類判斷的缺陷》中的「雜訊」，事實是郭從2012年起鼓勵妻子離婚，兩夫妻從未登記離婚，着陪審團不用考慮。許重提妻子向Lily丟插頭導致Lily眼部瘀傷一事，指若他告發虐兒，妻子未必獲判子女撫養權，「會毁我妻的一生」。

稱案發時擬安排女赴英讀書

許金山強調案發時和妻子持有聯名銀行戶口，兩夫婦共同撫養4名子女，冀維持家庭和諧。許說，當時有意安排Lily到英國修讀暑期課程，然後與妻子同遊倫敦，以修補家庭關係。許自言對物質無追求，生活像僧侶簡樸（monastic life），而妻子喜歡精緻飲食，反問自己怎會為錢財殺妻。

着陪審勿受控方言論左右

許提及情婦李泳怡（Shara）以一級榮譽畢業，首次發表論文就登上著名期刊，是有野心的事業型女性，兩人交往不在乎名分，只想享受生活。許稱妻子從沒妒忌Shara，亦包容所有不公平待遇，着陪審團不要受控方的「敏感」言論左右。許陳辭完畢，法官開始引導陪審團，聆訊今續。

【案件編號：HCCC 389/23】

上 / 下一篇新聞

業主清盤中銀收舖 聯和墟20店逼遷 有租戶稱上周接通知昨須走 值旺季料失10萬生意
業主清盤中銀收舖 聯和墟20店逼遷 有租戶稱上周接通知昨須走 值旺季料失10萬生意
業界：按揭下出租倘未獲同意 銀行可不認租約
業界：按揭下出租倘未獲同意 銀行可不認租約
港大：政府財赤八成屬結構 有空間再發債紓困
港大：政府財赤八成屬結構 有空間再發債紓困
夏寶龍三提北都 稱灣區建設需解放思想 解讀習講話 籲商界展更強烈愛國情懷
夏寶龍三提北都 稱灣區建設需解放思想 解讀習講話 籲商界展更強烈愛國情懷
冀港澳建設「服務型政府」 破除舊觀念
冀港澳建設「服務型政府」 破除舊觀念
宏美：巴塞允改期，園方拒租場 體育園：暫無補充
宏美：巴塞允改期，園方拒租場 體育園：暫無補充
補習教師求愛不遂 上門潑液縱火認罪
補習教師求愛不遂 上門潑液縱火認罪
涉教毁證  證監副總監被控 廉署指助「造市」疑案受查者應對
涉教毁證  證監副總監被控 廉署指助「造市」疑案受查者應對
西九稱伙數可調節 區議員憂中途尋撥款
西九稱伙數可調節 區議員憂中途尋撥款
黎認盼他人施壓華 遏國安法效力
黎認盼他人施壓華 遏國安法效力
門外手推車遭縱火 煙湧小學20童送院
門外手推車遭縱火 煙湧小學20童送院
消息：曾有內地生涉簽證逾期仍在學 校方不評論 教大促900非本地生補交簽證紀錄
消息：曾有內地生涉簽證逾期仍在學 校方不評論 教大促900非本地生補交簽證紀錄
中大稱嚴謹 不提供簽證無法選科
中大稱嚴謹 不提供簽證無法選科
新田搗製毒鐵皮屋 可產市值1900萬冰毒
新田搗製毒鐵皮屋 可產市值1900萬冰毒
反恐二案 指認第四被告警：憑步姿攜磅認出
反恐二案 指認第四被告警：憑步姿攜磅認出
對議會崗位「熱情更盛」 未知下屆能否入閘 田北辰：為連任改變自己沒意思
對議會崗位「熱情更盛」 未知下屆能否入閘 田北辰：為連任改變自己沒意思
稱有官員常避問題 「講極都無新理據」
稱有官員常避問題 「講極都無新理據」
軟件未更新 失保安功能 市建泄業戶資料 私隱公署裁違例
軟件未更新 失保安功能 市建泄業戶資料 私隱公署裁違例
潮行GBA：陳村花常春
潮行GBA：陳村花常春
灣區手記：詐騙 ／文：尚東美
灣區手記：詐騙 ／文：尚東美
【Emily】西九高層總年薪3800萬 區議員倡cut 管理局：部門曾削35%預算 減人停招聘
【Emily】西九高層總年薪3800萬 區議員倡cut 管理局：部門曾削35%預算 減人停招聘
【Emily】太古伙聖雅各福群會 下周義賣二手童裝
【Emily】太古伙聖雅各福群會 下周義賣二手童裝
【Emily】餐前廚餘變酵素種菜 美心30舖有得食
【Emily】餐前廚餘變酵素種菜 美心30舖有得食
【Emily】上年十大勞工新聞 撤積金對冲登榜首
【Emily】上年十大勞工新聞 撤積金對冲登榜首
【Emily】港德中醫院簽合作 加強科研人才交流
【Emily】港德中醫院簽合作 加強科研人才交流