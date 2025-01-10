許金山：妻接納出軌 世上最寬容 稱從未啟離婚程序 無物慾不為錢行兇

【明報專訊】中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉以充滿一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，被控兩項謀殺，案件昨於高院步入尾聲。許金山自行結案陳辭稱，妻子喜歡光顧高級餐廳，他則愛吃豆腐清菜，像僧侶一樣簡樸生活，不會為金錢殺妻，並強調從未和妻子展開離婚程序，亦稱讚妻子接納他出軌，是世上最寬容的人。
指妻或用瑜伽球滅蟲
女「在旁支持」
許金山的妻子黃秀芬及次女許儷玲（Lily）2015年被發現在私家車昏迷死亡。昨為許金山第二日結案陳辭，他稱妻女害怕家中蛇蟲，不排除將儲有一氧化碳的瑜伽球帶入車內，用作滅蟲。許形容妻子性格勇敢、言出必行，可能主動將瑜伽球放入車，Lily則在旁支持。他批評警方未調查清楚就指摘他殺害妻女，影響陪審團判斷。
許妻的友人、瑜伽導師郭文平早前供稱，許拒絕和妻子分財產，亦拒絕離婚。許庭上強調，此說法是書籍《雜訊：人類判斷的缺陷》中的「雜訊」，事實是郭從2012年起鼓勵妻子離婚，兩夫妻從未登記離婚，着陪審團不用考慮。許重提妻子向Lily丟插頭導致Lily眼部瘀傷一事，指若他告發虐兒，妻子未必獲判子女撫養權，「會毁我妻的一生」。
稱案發時擬安排女赴英讀書
許金山強調案發時和妻子持有聯名銀行戶口，兩夫婦共同撫養4名子女，冀維持家庭和諧。許說，當時有意安排Lily到英國修讀暑期課程，然後與妻子同遊倫敦，以修補家庭關係。許自言對物質無追求，生活像僧侶簡樸（monastic life），而妻子喜歡精緻飲食，反問自己怎會為錢財殺妻。
着陪審勿受控方言論左右
許提及情婦李泳怡（Shara）以一級榮譽畢業，首次發表論文就登上著名期刊，是有野心的事業型女性，兩人交往不在乎名分，只想享受生活。許稱妻子從沒妒忌Shara，亦包容所有不公平待遇，着陪審團不要受控方的「敏感」言論左右。許陳辭完畢，法官開始引導陪審團，聆訊今續。