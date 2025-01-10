中大稱嚴謹 不提供簽證無法選科

王家徹表示，中大入學處會協助學生申請學生簽證，入境處再依學生修讀年期審批；教務處則要求學生提交護照及入境標籤副本，紀錄其入境日期。他指中大做法較嚴謹，若學生未能提供有效簽證，甚至無法選擇課程。

本報向教大以外7間大學查詢有否政策確保非本地生入讀和在學時持有效簽證等。

城大：入學須交簽證 校方提醒到期

城大稱設嚴格程序核實非本地生簽證，入讀前需提交有效電子簽證及入境標籤等，完成註冊並取得入學資格；簽證到期前，校方會適時電郵提醒學生，若學生未能在有效期提供新簽證，將無法用內聯網及各類學生服務。若多次提醒下學生仍未續期將被終止學籍，校方會按既定機制通知入境處。

港大：定期提醒 理大：有機制

港大發言人稱，已有一貫措施檢查非本地生持有效簽證於大學上課，會定期提醒學生與簽證相關事宜，如延期逗留申請。倘發現學生逾期居留，校方會與入境處合作跟進，並對學生提供適切協助。嶺大稱會為申請延長逗留期限的學生提供協助，如有學生違反逗留條件，會建議立即聯絡入境處跟進。

中大表示有可靠及嚴謹機制及措施，確保學生持有效簽證，能在港合法居留和學習，方能就讀課程。理大稱非本地生入學註冊時，校方會查對相關簽證或進入許可；在學期間有機制提醒非本地生負責任地檢查簽證有效期限，適時申請延長或重新申請，確保符合規定。

科大着記者參閱《非本地學生手冊》「簽證及入境事宜」章節，當中提醒非本地生在逗留期限逾期前4周申請延長，在獲校方相關部門發出證明下，方能向入境處提交簽證申請。