消息：曾有內地生涉簽證逾期仍在學 校方不評論 教大促900非本地生補交簽證紀錄

明報記者 施晉宇 陳柔雅 鄧佾文

擬來港求學者如無香港居留權或入境權，來港前必須取得本港入境處簽發有效的學生簽證或進入許可。消息稱，一名教大內地生去年涉嫌逾期逗留被入境處扣留，疑學生簽證逾期仍在教大讀書。

教大：學生須主動了解簽證要求

非本地生抵港周內須提供簽證

本報上月23日就消息向教大查詢，並問到會否檢查非本地生簽證期限、如何確保他們合法留港等，教大本月3日回覆稱不會對個別事件作任何評論，指校方鼓勵學生主動了解香港政府對學生簽證或進入許可的規定及要求，並須確保簽證或入境許可的有效性，而非本地生必須確保在教大修讀期間獲政府批准來港就讀及學生身分不變。

教大要求，非本地生必須於抵港後一周內向校方提交有效學生簽證、入境標籤、內地身分證及往來港澳通行證的資料。相關表格列明非本地生啟動簽證入境香港後需填妥表格，連同上述所需文件複印本交回諮詢中心。

最遲下周五補交 否則廢除學生證

消息稱，據校方上月紀錄，有934名非本地生涉於註冊後未有向學校提供學生簽證紀錄；內部形容數字「alarming（驚人）」，指教職員須提醒非本地生取得有效簽證並遵守入境法例。

據悉，教大教務處近期去信相關非本地生要求立即提供有效學生簽證、入境標籤、內地身分證及港澳通行證資料，如校方本月17日或之前未收到，會立即廢除其學生證、進入宿舍和圖書館等權限，並須交還學生證。

入境處：去年一宗學簽逾期逗留

入境處回覆稱去年10月發現一宗獲發來港就讀簽證者的逾期逗留個案，由於案件仍在調查，不評論個別個案細節。該處指根據《入境條例》第41條，任何人違反對他或她有效的逗留條件，即屬違法；違例者會遭檢控，一經定罪最高罰款5萬元及監禁兩年，協助及教唆者同罪。

大律師潘展平指出，學生有責任確保自己不會逾期逗留，亦難以要求大學每周檢查簽證；除非校方本身知情，否則毋須承擔法律責任。他說很多非本地人來港就學、探親及工作，偶然會出現因疏忽或忘記申請延長簽證期限而逾期居留。他指首次觸犯逾期居留通常是罰款或緩刑，除非逗留期間賣淫或從事黑工，才有可能因觸犯其他罪行被判監。

入境處前處長、新民黨立法會議員黎棟國認為，學生逾期逗留較少見，相信屬個別例子，認為因冒失而逾期逗留亦不出奇，但原因有待處方調查。他說處方會按學生就讀年期批出相應簽證，即使學生完成學位後，計劃留待畢業禮後才離港，處方亦很大可能批出延期。

被問大學需否設機制就非本地生簽證期限恆常把關，黎棟國認為院校毋須強制檢查，若從關心的角度出發，多提醒亦無妨，舉例定期以電郵請學生留意簽證期限。他強調學生作為成年人理應自行負責，且不少學生節日假期會外遊，應恆常檢查簽證期限。