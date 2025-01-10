黎認盼他人施壓華 遏國安法效力

黎智英2020年12月一度還押，辯方昨圍繞黎當年11月底至12月初、黎再度被捕及還押前夕主持的訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》和專欄文章等（見表）提問。

庭上提到，2020年11月29日，黎智英專欄文章〈天下圍中 拜登騎虎難下〉稱「拜登若是放棄川普（特朗普）的強硬對華政策，台灣將大事不妙，唯有自求多福」。文章又指出，特朗普取消本港特殊貿易地位可打擊中共在貿易、外交、以至政治上的靈活性。

黎智英供稱，特朗普取消本港特殊地位，最終可淡化《國安法》效力，認為對方的強硬對華政策對港有利，擔心拜登上台後會扭轉。法官李運騰關注，黎是否希望有人就《國安法》向中央施壓，淡化法例效力，甚至令中央撤回法例？黎同意，希望至少能淡化法例效力。

官問禁運原則 黎稱難闡觀點

翌月1日，黎智英主持最後一集《Live Chat》，其間提及中國禁運澳洲紅酒等商品一事，形容中共霸凌澳洲。辯方關注，黎是否藉形容中共霸凌澳洲煽惑他人憎恨中央政府？黎否認稱「我只是說明他們在做什麼」。

之後杜官連番就禁運議題發問，包括問黎是否覺得「一般情况」下實施禁運並非符合「國際貿易價值」的行為。黎表示，澳洲是因支持香港而被中國禁運，衡量禁運措施是否合理要顧及事件背景，稱杜官的提問令他難以闡述觀點，「這樣跟你說話沒有意義」。在杜官追問下，黎最終稱禁運措施「有些合理也有些不合理」，又說貿易不應受政治影響。杜官聞言後說：「這正是我想表達的觀點。」

「毛二號」形容習被指煽惑

反問毛可恨？

此外，辯方表示，控方指控黎智英在上述《Live Chat》形容國家主席習近平為「毛澤東二號」，煽惑他人憎恨中央政府；黎否認藉此描述煽惑他人憎恨中央，並反問控方是否認為毛澤東是最可恨的人？

自言不支持黃色經濟圈

另一方面，黎智英就同年11月29日播出的《Live Chat》作供時稱，自己崇尚自由市場經濟，不支持「黃色經濟圈」，認為人們「只是出於支持（社會）運動」而支持「黃色經濟圈」。聆訊周一（13日）續，當日早上黎會在庭內閱讀審訊文件，下午繼續接受辯方主問。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）