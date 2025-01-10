西九稱伙數可調節 區議員憂中途尋撥款

西九：數年後售 收益言之尚早

管理局提交的文件稱，計劃總面積近2萬平方米，其中住宅總樓面面積不多於10.85萬平方米，共7幢樓宇提供不多於1995伙；零售、餐飲及消閒總樓面面積則不多於2.6萬平方米，預計今年首季向城規會提交規劃許可申請。

委員會主席黃舒明稱，政府正面對財赤，關注會否「起到半路，還要問政府拿錢呢？」稱不希望見此情况，令政府「赤上加赤」。

有議員關注日後會否再起樓

委任區議員陳少棠關注計劃是否一次過，日後會否再賣地；又質疑計劃收益足夠文化區使用多久，不希望政府批准的住宅面積上限用盡後管理局再增住宅面積，「始終因為我們西九文化區，是文化（用途）來的，不想變成地產項目」。

會上有委員關注對附近屋苑的通風影響、停車場車位數目等，委員會副主席歐楚筠稱，接獲計劃附近的凱旋門及君臨天下居民意見，擔心新建住宅「形成一幅巨型屏風」，並詢問當局有否考慮計劃對附近樓宇價值影響。民建聯鍾港武則詢問住宅售出後業權如何處理。

顏金施回應稱，計劃以去年7月政府批出的住宅面積總數為依歸，即總住宅樓面面積不超過約17萬平方米，現時計劃的住宅面積，「第一步」以10.85萬平方米為依歸，未有回應會否再推售土地；又說料提交城規會審議、修改地契等程序後，「至少一年多後，才有批標時間或推出市場」，中標的發展商亦需時準備、設計、建屋等，需要一段時間才能出售單位。

兩走廊通風 「屏風效應不適用」

顏並強調，住宅下的商場仍由管理局擁有，佔一定程度的「不可切割份額」，藉此「保留一定程度的影響」，亦會細心設計公契，以尊重各方權利。她又稱，計劃內特設兩個12米闊的走廊通風，認為「屏風效應這形容詞在這項目是不適用」。至於計劃會否影響周邊樓價，她並無正面回應，只提到如住宅在巴黎羅浮宮旁邊，其價值比不在羅浮宮旁的應相差一截，「希望大家考慮價值是全盤考慮」。