明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

涉教毁證  證監副總監被控 廉署指助「造市」疑案受查者應對

【明報專訊】廉政公署昨落案起訴證監會時任副總監鄧映霞，指她涉嫌於證監會調查涉及一間上市公司懷疑「造市」活動時，向受查者提供意見，建議他們如何應對證監會調查，包括銷毁可能涉案的證據。鄧被控一項串謀妨礙司法公正罪，已獲准保釋，案件今日在東區裁判法院提訊。證監會回應稱，正調查該名前員工是否可能違反《證券及期貨條例》保密規定。

控妨公正 證監：正查違保密否

被告鄧映霞（Deng Yingxia）48歲，時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監。控罪稱，被告涉嫌前年7月15至27日期間與「造市」調查的一名受查者串謀妨礙司法公正，涉嫌與對方及其他受查者會面，並就證監會可能採取的調查行動及他們如何應對調查提供意見，包括建議他們如何回答證監會可能提出的問題及銷毁潛在證據。廉署早前接獲貪污投訴，經調查後去年4月與證監會採取聯合行動並拘捕被告。

毋須參與調查 職權可閱機密

廉署表示，案發時證監會正就涉及上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited（1940）的虛假交易及市場操控活動調查，雖然被告不需參與調查工作，但可藉其職權查閱該「造市」調查的機密資料，惟不得向未經授權者泄露該等機密資料。

根據北京大學深圳研究生院網站，該校2012年曾邀請與被告同名同姓的證監會高級經理「鄧映霞」與學生交流及分享。該網站圖片顯示，「鄧映霞」1994至1998年在北大修讀法律系經濟法專業、2007年於證監會企業融資部工作，但未能確認她是否就是被告。

證監會昨確認一名前員工被廉署起訴，正調查該人是否可能違反《證券及期貨條例》保密規定，強調證監會堅持最高誠信標準，嚴肅對待任何不當行為，並已徹底審查處理機密信息和利益衝突的內部政策。

近月兩案 議員料證監檢討守則

翻查資料，廉署去年11月落案起訴一名證監會時任投資產品部經理及其兩名友人，該經理被控串謀觸犯公職人員行為失當罪，涉嫌在職時分別向兩名友人泄露供股機密資料，投資獲利共逾1100萬元。

立法會財經事務委員會委員黃俊碩表示，證監會是資本市場守門員，認為證監會員工接連遭廉署起訴，會打擊及削弱本港國際金融中心地位，相信證監會會檢討內部守則。他又稱，廉署等執法部門就事件介入調查及拘捕，讓公眾回復信心，顯示本港有一個行之有效的機制打擊有關問題。

相關字詞﹕造市 證券及期貨條例 妨礙司法公正罪 鄧映霞 證監會

上 / 下一篇新聞

業主清盤中銀收舖 聯和墟20店逼遷 有租戶稱上周接通知昨須走 值旺季料失10萬生意
業主清盤中銀收舖 聯和墟20店逼遷 有租戶稱上周接通知昨須走 值旺季料失10萬生意
業界：按揭下出租倘未獲同意 銀行可不認租約
業界：按揭下出租倘未獲同意 銀行可不認租約
港大：政府財赤八成屬結構 有空間再發債紓困
港大：政府財赤八成屬結構 有空間再發債紓困
夏寶龍三提北都 稱灣區建設需解放思想 解讀習講話 籲商界展更強烈愛國情懷
夏寶龍三提北都 稱灣區建設需解放思想 解讀習講話 籲商界展更強烈愛國情懷
冀港澳建設「服務型政府」 破除舊觀念
冀港澳建設「服務型政府」 破除舊觀念
宏美：巴塞允改期，園方拒租場 體育園：暫無補充
宏美：巴塞允改期，園方拒租場 體育園：暫無補充
補習教師求愛不遂 上門潑液縱火認罪
補習教師求愛不遂 上門潑液縱火認罪
西九稱伙數可調節 區議員憂中途尋撥款
西九稱伙數可調節 區議員憂中途尋撥款
黎認盼他人施壓華 遏國安法效力
黎認盼他人施壓華 遏國安法效力
門外手推車遭縱火 煙湧小學20童送院
門外手推車遭縱火 煙湧小學20童送院
消息：曾有內地生涉簽證逾期仍在學 校方不評論 教大促900非本地生補交簽證紀錄
消息：曾有內地生涉簽證逾期仍在學 校方不評論 教大促900非本地生補交簽證紀錄
中大稱嚴謹 不提供簽證無法選科
中大稱嚴謹 不提供簽證無法選科
許金山：妻接納出軌 世上最寬容 稱從未啟離婚程序 無物慾不為錢行兇
許金山：妻接納出軌 世上最寬容 稱從未啟離婚程序 無物慾不為錢行兇
新田搗製毒鐵皮屋 可產市值1900萬冰毒
新田搗製毒鐵皮屋 可產市值1900萬冰毒
反恐二案 指認第四被告警：憑步姿攜磅認出
反恐二案 指認第四被告警：憑步姿攜磅認出
對議會崗位「熱情更盛」 未知下屆能否入閘 田北辰：為連任改變自己沒意思
對議會崗位「熱情更盛」 未知下屆能否入閘 田北辰：為連任改變自己沒意思
稱有官員常避問題 「講極都無新理據」
稱有官員常避問題 「講極都無新理據」
軟件未更新 失保安功能 市建泄業戶資料 私隱公署裁違例
軟件未更新 失保安功能 市建泄業戶資料 私隱公署裁違例
潮行GBA：陳村花常春
潮行GBA：陳村花常春
灣區手記：詐騙 ／文：尚東美
灣區手記：詐騙 ／文：尚東美
【Emily】西九高層總年薪3800萬 區議員倡cut 管理局：部門曾削35%預算 減人停招聘
【Emily】西九高層總年薪3800萬 區議員倡cut 管理局：部門曾削35%預算 減人停招聘
【Emily】太古伙聖雅各福群會 下周義賣二手童裝
【Emily】太古伙聖雅各福群會 下周義賣二手童裝
【Emily】餐前廚餘變酵素種菜 美心30舖有得食
【Emily】餐前廚餘變酵素種菜 美心30舖有得食
【Emily】上年十大勞工新聞 撤積金對冲登榜首
【Emily】上年十大勞工新聞 撤積金對冲登榜首
【Emily】港德中醫院簽合作 加強科研人才交流
【Emily】港德中醫院簽合作 加強科研人才交流