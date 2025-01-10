涉教毁證  證監副總監被控 廉署指助「造市」疑案受查者應對

控妨公正 證監：正查違保密否

被告鄧映霞（Deng Yingxia）48歲，時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監。控罪稱，被告涉嫌前年7月15至27日期間與「造市」調查的一名受查者串謀妨礙司法公正，涉嫌與對方及其他受查者會面，並就證監會可能採取的調查行動及他們如何應對調查提供意見，包括建議他們如何回答證監會可能提出的問題及銷毁潛在證據。廉署早前接獲貪污投訴，經調查後去年4月與證監會採取聯合行動並拘捕被告。

毋須參與調查 職權可閱機密

廉署表示，案發時證監會正就涉及上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited（1940）的虛假交易及市場操控活動調查，雖然被告不需參與調查工作，但可藉其職權查閱該「造市」調查的機密資料，惟不得向未經授權者泄露該等機密資料。

根據北京大學深圳研究生院網站，該校2012年曾邀請與被告同名同姓的證監會高級經理「鄧映霞」與學生交流及分享。該網站圖片顯示，「鄧映霞」1994至1998年在北大修讀法律系經濟法專業、2007年於證監會企業融資部工作，但未能確認她是否就是被告。

證監會昨確認一名前員工被廉署起訴，正調查該人是否可能違反《證券及期貨條例》保密規定，強調證監會堅持最高誠信標準，嚴肅對待任何不當行為，並已徹底審查處理機密信息和利益衝突的內部政策。

近月兩案 議員料證監檢討守則

翻查資料，廉署去年11月落案起訴一名證監會時任投資產品部經理及其兩名友人，該經理被控串謀觸犯公職人員行為失當罪，涉嫌在職時分別向兩名友人泄露供股機密資料，投資獲利共逾1100萬元。

立法會財經事務委員會委員黃俊碩表示，證監會是資本市場守門員，認為證監會員工接連遭廉署起訴，會打擊及削弱本港國際金融中心地位，相信證監會會檢討內部守則。他又稱，廉署等執法部門就事件介入調查及拘捕，讓公眾回復信心，顯示本港有一個行之有效的機制打擊有關問題。