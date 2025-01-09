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港聞二

王星：困園區兩三天練打字 同幢至少50人 稱以為赴緬試戲 武裝人員推上車

【明報專訊】內地演員王星（藝名星星）本月3日赴泰國「拍戲」後失蹤，疑遭電騙集團綁架到緬甸，王向親友求助後引發各方關注，事隔數天最終獲救。王星現獲泰國當局保護及接受治療，有望一兩日後返國。泰國皇家警察總探長塔猜（Thatchai Pitaneelabut）昨日表示，王星身心狀態良好，在緬甸未受暴力對待。王星的女友表示，昨早已與男友重逢。

已與女友重逢 可望一兩日後回國

綜合泰國公共電視台等媒體報道，塔猜表示，經過初步調查，王星獨自一人離開泰緬邊境，出示護照時表現正常，相信王星自願離開泰國進入緬甸。王星則表示，當時以為自己要到緬甸參加電影選角試戲，進入緬甸後被武裝人員推上車，發現陷入騙局，出於恐懼未有反抗。

報道稱，緬甸妙瓦底電信詐騙園區內，王星和其他被困的中國人同被剃頭，作為服從管理的象徵。王星表示人身自由受限，在園區兩三天受訓打字。當時有至少50人和他被困在2號樓，有大約10人在1號建築物，還有另一棟規模更大的3號樓容納了更多來自不同國家的受害者。

泰警：獲「少數團體」協助營救

泰國警方表示，得到「少數團體」協助營救王星，但未有披露更多細節，也未知王星提及的其他受困者有否一同獲救。另有網民表示，事件驚動中泰緬三國政府，電騙組織聞風低調放人；有網民則指出，該詐騙園區已被搗毀。不過，上述說法均未得到官方證實。泰國警方正調查案件是否有泰國人參與，初步認為疑犯和受害者均為內地人，泰國是綁架人質往緬甸的中轉站。塔猜稱會與相關國家合作，並提醒民衆避免上當受騙成為人口販運受害者。

王星獲救後乘坐公務機返回曼谷，他感謝泰國警方，並表示以後有機會還會再到泰國。泰國旅遊局副局長帕塔拉阿儂（Pattaraanong Na Chiangmai）表示，密切留意會否影響外國遊客遊泰意欲，尤其是中國市場，將會在內地社交平台加强宣傳，預期即將到來的農曆新年假期仍會有日均2萬至3萬中國遊客入境。

相關字詞﹕演員 泰國 緬甸 電信詐騙

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