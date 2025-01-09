見王星獲救 被禁錮港人家屬求助泰領館 副領事：一視同仁 盡力營救

家人做「代購」工作被拐 贖金50萬美元

數名被禁錮港人家屬昨與余德寶到泰國駐港總領事館求助。其中一名家屬Kelvin稱，其家人約4至5個月前稱要從事「代購」工作，「突然間過了幾天不見了」，之後便收到操普通話者的來電，要求家屬交出50萬美元贖金，否則其家人便需在緬甸園區工作。他說數月內與警方及入境處聯絡數次，惟至今並無進展，「好像沒什麼作用、沒什麼消息，很無助，不知可以找誰幫手」，而且Kelvin與事主由最初可每日經社交媒體溝通，至近一兩個月只可每周溝通一兩次。

前區議員：「台日代購」招徠 赴泰「取文件」綁走

余德寶稱，近半年收到6宗求助，相關港人報稱被禁錮緬甸「詐騙園區」兩個月至約半年。他稱犯罪集團詐騙手法有變，由提供「包食宿」工作機會招徠，改為請人從事「日本、台灣代購」，6宗求助個案事主均因此受騙。騙徒先安排事主「代購」行程，後突要求前往泰國「領取文件」，並安排事主乘搭凌晨班機，到埗後便會被人載往緬甸，贖金由以往20萬至30萬港元增至過百萬元，被禁錮者以往可與家人直接溝通，惟現時只能簡單「報平安」。他亦提及王星迅即獲釋的個案，質疑為何「我們（求助個案）家屬要等四五個月，甚至無了期等待？」

保安局：已循駐港公署跟進

保安局回覆查詢時稱，入境處已透過外交部駐港特派員公署及國家駐當地使領館跟進，呼籲市民切勿輕信網上招聘廣告，警惕聲稱能「賺快錢」、不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位。