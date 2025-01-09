展示當日約同事聚餐電郵 許金山：若殺妻不可能語調友善

自行應訊的許金山陳辭稱，本案是香港法院審理過最複雜的案件之一，要作判決並不容易，促請陪審團以常識和推論技巧判斷。許又向陪審團展示諾貝爾經濟學獎得主卡內曼（Daniel Kahneman）著作《雜訊：人類判斷的缺陷》，批評控方在案中援引大量雜訊，着陪審團勿被愚弄。

稱案件複雜 控方引雜訊擾判斷

控方早前援引專家意見稱，許金山案發前從事的動物研究沒有臨牀價值，質疑許藉「假實驗」取得一氧化碳掩飾計劃；許反駁稱，動物研究「當然沒有臨牀價值」，因為無人能直接把相關研究轉化在人類身上，強調該些研究的作用在於提出意見。

女形容父母瘋狂 「因給更多自由」

就著2015年5月22日、案發當天的事情，許金山稱，他受邀當日下午1時半到中大出席學生的簡報會，離家前女兒許儷玲（Lily）和妻子黃秀芬在家中「無做任何特別的事情」。許又向陪審團展示當日下午向同事發出的電郵，當中談及一場運動比賽勝利，並邀約他們飲香檳、吃龍蝦和鮑魚慶祝。許指出，該電郵內容友善，由一名「平靜、開心、放鬆」的人發出，若他事前毒殺妻女，不可能寫出該封電郵。

談到女兒Lily，許金山自言關注她的學業，形容其成績「一直有起有落」。許又展示Lily跟友人的信息來往，當中提到Lily曾向友人表示父母都有點瘋狂（nutty）。許稱，他和妻子黃秀芬確實有點瘋狂，因為相比起很多香港家長，兩人給女兒「很多自由」，例如當別人帶孩子上課外活動，他們就帶孩子到海灘。審訊今續，許會繼續結案陳辭。

【案件編號：HCCC 389/23】