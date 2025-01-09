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港聞

港聞二

展示當日約同事聚餐電郵 許金山：若殺妻不可能語調友善

【明報專訊】中大麻醉及深切治療學系前副教授許金山（圖），涉2015年在妻子座駕車尾箱放置充滿一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，被控兩項謀殺罪，案件昨續於高等法院作結案陳辭。許金山向陪審團展示一封電郵，顯示案發當天下午自己曾邀約同事飲香檳和吃海鮮慶祝運動比賽勝利，許指出，若他事前毒殺妻女，不可能寫出該封內容友善的電郵。許重申，案中缺乏足夠證據顯示他毒殺妻女，認為兩人才可能是把瑜伽球放氣然後放在車內的人。

自行應訊的許金山陳辭稱，本案是香港法院審理過最複雜的案件之一，要作判決並不容易，促請陪審團以常識和推論技巧判斷。許又向陪審團展示諾貝爾經濟學獎得主卡內曼（Daniel Kahneman）著作《雜訊：人類判斷的缺陷》，批評控方在案中援引大量雜訊，着陪審團勿被愚弄。

稱案件複雜 控方引雜訊擾判斷

控方早前援引專家意見稱，許金山案發前從事的動物研究沒有臨牀價值，質疑許藉「假實驗」取得一氧化碳掩飾計劃；許反駁稱，動物研究「當然沒有臨牀價值」，因為無人能直接把相關研究轉化在人類身上，強調該些研究的作用在於提出意見。

女形容父母瘋狂 「因給更多自由」

就著2015年5月22日、案發當天的事情，許金山稱，他受邀當日下午1時半到中大出席學生的簡報會，離家前女兒許儷玲（Lily）和妻子黃秀芬在家中「無做任何特別的事情」。許又向陪審團展示當日下午向同事發出的電郵，當中談及一場運動比賽勝利，並邀約他們飲香檳、吃龍蝦和鮑魚慶祝。許指出，該電郵內容友善，由一名「平靜、開心、放鬆」的人發出，若他事前毒殺妻女，不可能寫出該封電郵。

談到女兒Lily，許金山自言關注她的學業，形容其成績「一直有起有落」。許又展示Lily跟友人的信息來往，當中提到Lily曾向友人表示父母都有點瘋狂（nutty）。許稱，他和妻子黃秀芬確實有點瘋狂，因為相比起很多香港家長，兩人給女兒「很多自由」，例如當別人帶孩子上課外活動，他們就帶孩子到海灘。審訊今續，許會繼續結案陳辭。

【案件編號：HCCC 389/23】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 中大醫學院 副教授涉殺妻 瑜伽球 許金山

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