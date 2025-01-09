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港聞二

黎指港有政治犯 自言當時已被捕 官反駁指黎非因政治被捕

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力昨第116日審訊。庭上播放2020年11月《Live Chat with Jimmy Lai》節目，黎提倡繼續為法治和自由抗爭，辯方指兩者皆受《國安法》保障，黎供稱若一個地方有政治犯，兩者便不存在，又指當時自己已被捕。法官杜麗冰稱黎是因涉在香港觸犯刑事控罪被捕，「不是因為政治」，問黎是否明白；黎稱「好吧，好吧，我明白你的意思」。

黎：抗爭僅比喻 一向反對暴力

辯方播放2020年11月13日《Live Chat》節目及展示相關謄本，當日的嘉賓為前港督彭定康，黎指言論、宗教等自由猶如氧氣，也是為何港人意識到自由和法治被剝奪時會上街抗爭，亦應繼續為此抗爭，但《國安法》實施後已無空間這樣做。黎供稱所指的「抗爭」只是一個比喻，正如某人肚餓，也會「爭取」（fight for）一頓飯，否認煽動他人上街，一向反對任何形式暴力。

辯方問到，據《國安法》第4和第5條，法治和自由均受保障，黎有此主張時是否知道；黎笑稱「我不知如何回答你」，但若一個地方有政治犯，法治和自由無可能存在。辯方追問截至當時有否已知的「政治犯」；黎說「我肯定會有，而且我當時亦被捕了」。杜官指黎是因涉刑事罪行被捕，非政治原因。

同意敵人可指中共 惟無敵意

11月19日播出的節目，黎稱他未曾想過離港的問題，他面對的危機愈大，愈可引起他人關注香港，「現在我已在危機之中⋯⋯我入獄可能更好」。辯方問除黎8月被捕外，還面對什麼「危機」；黎供稱被「迫害」，他當時認為自己一旦入獄，人們便會討論，但否認觸犯刑事控罪是為了坐牢，「我不是瘋子」；其後黎補充說自己一向敢言、常站在示威前線。

翌日節目黎與以色列前副總理Natan Sharansky對談，黎提到中國的行為冒犯世界體統，看穿中共的真面目後，各方不應退宿，正如對談可能讓他捲入「大麻煩」。黎又指殖民政府為香港留下法治、言論、結社等自由，與西方世界價值觀一致，正是中國懼怕的事，「這是為何他們想打壓我們」。黎庭上解釋，Sharansky是重要人物，當時他在以色列仍然很有影響力，惟否認言論煽惑對中共的憎恨，自己雖有敵人，但不懷敵意。法官李素蘭問誰是黎的敵人，黎稱「誰也好」，同意可以是辯方舉例的中共，因中共使他自由受威脅。

杜官質疑黎同意自由是《基本法》賦予，為何認為中國打壓香港；黎稱內地人未能享有香港的自由，中國害怕內地人受港人影響。杜官問黎是否指中央後悔將這些權利納入《基本法》，黎稱他沒說「後悔」，只說港人擁有的自由可影響內地；杜官追問為何中央政府同意將這些權利放入《基本法》，黎稱「你問他們，不要問我」，並重申前述回答。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

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