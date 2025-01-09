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港聞

港聞二

鐵窗苦讀逾廿載 囚衣換上博士袍

【明報專訊】換去囚衣，阿俊（化名）這天披上博士袍，終不用隔着冰冷的玻璃擁緊雙親。他回想爸爸從何日起不再稱讚他，他昨在台上哽咽問爸爸，「今天我這個小小的成就，不知可否成為你心中的驕傲呢？」其父在旁不斷用紙巾拭淚，稱阿俊的努力不枉費，盼他「繼續、繼續努力」。鐵窗下進修逾廿載、現年51歲的阿俊，成為全港首名在囚期間取得本地大學博士學位的人，昨在都大校長林群聲手上接過證書。

明報記者 黃嘉妍

赤柱監獄昨舉行證書頒發典禮，向38名在囚者頒發學業證書，部分人一頭烏黑短髮，也有人兩鬢花白。典禮沒歡聚拍照的場面，但不少親友趁典禮開始前不時擰頭，向很久不見的「他」揮手、相視而笑。頒證書期間，台下聞及一個個熟悉名字時，總報以熱烈鼓掌；一眾在囚者表演無伴奏合唱及「夾band」，部分囚友亦豎起拇指及心心手勢作鼓勵。

由不讚賞成驕傲 父潸然淚下

廿多年前因謀殺罪被判終身監禁的阿俊2004起修讀公開大學（都大前身）的社會科學學士，2012年獲頒教育碩士，8年前攻讀都大教育博士學位。他稱在修讀碩士時教導囚友應試技巧，發現各人有不同學習動機及認知，讀書效率亦迥異，遂啟發他在博士論文探討在囚者學習動機，並訪問囚友。

博士論文研在囚者學習動機

阿俊說獄中不能隨時上網，難蒐集資料，自己英語水平也不高，要比常人花更多時間查字典，笑言那本厚重的字典已伴隨他20多年。不過，他稱最辛苦是面對身邊人的冷言冷語：「你要坐牢，沒前途、沒人生、沒希望，為什麼你還要讀書？」慶幸沿途獲家人支持，「當我想放棄時，他們都從未放棄過我」；又憶述家人得悉自己合資格畢業時，表現得比他還要開心。

冷言冷語最苦 幸家人支持

昨被問監獄學習環境是否理想，都大副校長（研究及拓展）郭予光認為懲教署目前已大致提供基本的學習條件，舉例阿俊的指導老師可循既定渠道寄送撰寫博士論文所需資料。郭形容獄中為「極端環境」，懲教署有嚴謹的安全考慮，與一般人自由地學習「完全不可以比較」，變相很多課程未能順利推行。他稱不少在囚者對時下議題感興趣，正與署方商討開辦更多如資訊科技類別的課程，但由於涉及網絡，存安全考慮，正探討可行途徑。懲教署二級校長蕭佩芬表示，獄中的規範及安全風險考慮的確對在囚者進修造成限制，會盡量考慮引入更多如資訊科技相關課程。

郭又說，在囚者大多沒經濟能力支付學費，依賴獎助學金等，又需應付獄中日常工作，一般每個學期只能修讀一科，故學習進度較慢；亦留意到不少修讀碩士及學士課程的在囚者中斷學習。

本報昨向懲教署查詢在囚者在獄中的學術成就，可否視作提早獲釋理由，署方稱香港法律從沒給予任何在囚者必然獲提早釋放的權利，法例下的減刑或提早釋放機制是為鼓勵在囚者勤奮及行為良好而設；懲教署長准予在囚者提早釋放的酌情權或將個案轉介予相關委員會考慮，須根據《長期監禁刑罰覆核條例》、《監管釋囚條例》及《監獄規則》等法律處理。

相關字詞﹕懲教署 都大 赤柱監獄 在囚人士

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