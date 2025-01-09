舊樓居民倡擴花墟重建範圍 市建局不考慮

申述會昨今兩日舉行，首日歷時約7小時，出席申述者主要是當區居民及受影響花店店員，市建局總監（規劃及設計）麥中傑、總經理（規劃及設計）關以輝等到場回應。規劃署回覆稱每天分配30至40名代表出席申訴會。

城規收767有效申述 計劃近九成反對

公眾展示期為期兩個月，城規會共收767份有效申述，674份（87.9%）表示反對，70份表示支持，其餘表示部分支持及部分反對、提出負面意見或建議，或提供意見。

重建計劃涉及6個地盤，包括地盤A1至A5，以及地盤B。不少居民指狀况欠佳的樓宇不在重建範圍，提議納入園藝街4至8號、花墟道38至48號、園圃街1至7號及太子道西206至208號樓宇。

花墟道38至48號唐樓居民易先生形容所在大廈如「棄嬰」，樓齡逾70年且有安全隱患，卻未被納入，相反市建局以升降機未能直達地面為由，將樓齡逾60年、剛完成大型維修的太子大樓納入，認為是資源錯配。

市建局代表指地盤A2至A5面積較小，僅約100至200平方米，重建潛力有限，冀透過「連繫地盤」方式將地盤地積比轉移至A1，而A2至A5的臨街花店佔花墟道/太子道西一帶整體花店約12%，若按居民要求擴大重建，受影響佔比將增至32%，局方不想對花墟商業運作「影響太大」。

城規會委員鍾錦華質疑應有其他方法減少重建對花墟影響。市建局代表稱，希望藉花墟計劃引起區內其他獨立或私人重建計劃，不會一次過納入眾多住宅。

店員：安置商場失特色 市建：盼定位如中環街市

有受影響花墟商店店員批評當局諮詢不足，稱花墟特色為人情味、開放式市集，若重建後把花店商戶安置商場內或失特色。市建局稱絕大部分「花墟DNA」已在重建計劃反映，包括新舊交替、亂中有序等，即使日後設零售設施，亦主要沿用街舖方法擺檔；又盼將來花墟商業定位如中環街市，租務營運不會是高級名牌花店，而是延續現有店舖。